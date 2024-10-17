Uzmanlar uyardı! Bu hatayı sakın yapmayın, kanserojen kimyasallar suya karışıyor

Dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olan su, vücudumuzu birçok hastalığa karşı korur. Vücudun mineral ihtiyacını karşılar ve cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. Ancak suyu, düzenli olarak plastik şişelerden içmek, kanser riskini artırabilir.

Uzmanlar uyardı! Bu hatayı sakın yapmayın, kanserojen kimyasallar suya karışıyor - 1

Bilim insanları, yetişkin bir insanın günde en az 8 bardak su içmesi gerektiğini söylüyor. Bu sayı, kişinin günlük aktivitesine, cinsiyetine ve ne kadar terlediğine bağlı olarak da değişebiliyor.

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Uzmanlar uyardı! Bu hatayı sakın yapmayın, kanserojen kimyasallar suya karışıyor - 2

Ancak bilim insanları, BPA ve diğer zararlı maddeler barındıran şişelerden kesinlikle su içilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bu maddeler, hormonal dengeleri bozabilir ve uzun vadede kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar uyardı! Bu hatayı sakın yapmayın, kanserojen kimyasallar suya karışıyor - 3

Yüksek sıcaklık veya tekrar tekrar kullanım durumunda, plastikteki zararlı kimyasallar suya karışabilir. Bu kimyasallar zamanla karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayabilir. Uzmanlar, bu riskleri en aza indirmek için altlarında 1, 3 ve 7 rakamlarının yer aldığı üçgen simgeyle işaretlenmiş plastik ürünlerin kullanımından kaçınılmasını öneriyor.

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