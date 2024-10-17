Uzmanlar uyardı! Bu hatayı sakın yapmayın, kanserojen kimyasallar suya karışıyor
Dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olan su, vücudumuzu birçok hastalığa karşı korur. Vücudun mineral ihtiyacını karşılar ve cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. Ancak suyu, düzenli olarak plastik şişelerden içmek, kanser riskini artırabilir.
Bilim insanları, yetişkin bir insanın günde en az 8 bardak su içmesi gerektiğini söylüyor. Bu sayı, kişinin günlük aktivitesine, cinsiyetine ve ne kadar terlediğine bağlı olarak da değişebiliyor.