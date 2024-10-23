Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor

Son dönemlerde dünya genelindeki gıda zehirlenmeleri oranında artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, özellikle paketli gıdalarda rastlanan listeria bakterisinin genel sağlık açısından oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 1

ABD'de yaşayan 86 yaşındaki Michael Silberman da paketli gıdalardan bulaşan listeria bakterisinin mağdurlarından biri. Geçtiğimiz aylarda marketten aldığı bir hindi fümeden bulaşan listeria bakterisi nedeniyle nöbet geçiren Floridalı adam, şimdilerde sadece yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 2

Michael Silberman'in başına gelen talihsiz olayın ardından ABD'li yetkililer, piyasadaki bazı paketli ürünlerin toplatılması kararını aldı. Uzmanlar, tedarik zincirlerinin büyümesiyle gıda güvenliği sorununun daha da içinden çıkılamaz bir hal aldığını söyledi. Özellikle paketli gıdalarda bulunan listeria bakterisi, çeşitli hastalıklara hatta ölüme bile yol açabiliyor.

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 3

Bilim insanları, başta hamileler ve yaşlılar olmak üzere herkesi, marketlerden ürün alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yaş ve gebelik gibi faktörler, bağışıklığın düşmesine neden olduğu için listeria bakterisine yakalanma olasılığını artırıyor.

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 4

Ayrıca vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneğini engelleyen bağışıklık baskılayıcı ilaçlar da listeria bakterisi bulaşını kolaylaştırabiliyor.

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 5

Teksaslı anne adayı April Bonham, listeria bakterisi nedeniyle bebeğini 37 haftalıkken kaybetti. Doktorlar, Bonham'ın listeria bakterisini gıda yoluyla vücuduna aldığını ve bunun sonucunda bebeğin menenjit geçirerek öldüğünü tahmin ediyor.

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 6

Özellikle şarküteri ürünleri, hazır paketlenmiş gıdalar ve suşi gibi yiyeceklerden bulaştığı belirlenen listeria, uygun şekilde temizlenmemiş yüzeylerden de vücuda sızabiliyor.

Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor - 7

Bakteriler önce mide asidine dayanıyor, ardından bağırsağa ulaşıp oradan kana karışıyor. Araştırmacılar, listeria bakterisinden korunabilmek için ellerin sık sık sabunla yıkanması gerektiğini ve riskli yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

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