Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor
Son dönemlerde dünya genelindeki gıda zehirlenmeleri oranında artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, özellikle paketli gıdalarda rastlanan listeria bakterisinin genel sağlık açısından oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD'de yaşayan 86 yaşındaki Michael Silberman da paketli gıdalardan bulaşan listeria bakterisinin mağdurlarından biri. Geçtiğimiz aylarda marketten aldığı bir hindi fümeden bulaşan listeria bakterisi nedeniyle nöbet geçiren Floridalı adam, şimdilerde sadece yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor.