Uzmanlar uyardı! Market raflarında kapış kapış satılıyor ama ölüme kadar götürüyor

Bilim insanları, başta hamileler ve yaşlılar olmak üzere herkesi, marketlerden ürün alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yaş ve gebelik gibi faktörler, bağışıklığın düşmesine neden olduğu için listeria bakterisine yakalanma olasılığını artırıyor.