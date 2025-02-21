Uzmanlardan uyarı: Kalp krizi nedeni mi?

Aspartam, dünya genelinde en çok araştırılan içeriklerden biri olarak kabul ediliyor. Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nden Prof. Oliver Jones, aspartamın yiyecek ve içeceklerde kullanılmadan önce titizlikle test edildiğini ve güvenliğinin değerlendirildiğini söyledi. Ancak, aspartamın kalp hastalığına yol açacak derecede bir risk oluşturup oluşturmadığı hala netlik kazanmış değil.





Yeni araştırmalar, yapay tatlandırıcıların sağlığımız üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla incelemeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ancak, bu bulgular insanların diyetlerinde önemli değişiklikler yapmadan önce daha fazla kanıtla doğrulanmalıdır.