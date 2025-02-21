Uzmanlardan uyarı: Kalp krizi nedeni mi?
Bilim insanları, şekerli gazlı içeceklerde ve dondurmalarda kullanılan bir yapay tatlandırıcının, insülin seviyelerinde ani artışlara yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini öne sürüyor. Cell Metabolism dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, aspartamın damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini gösterdi.
The Sun'da yer alan habere göre; Araştırmaya göre, aspartamın farelerde ateroskleroz (atardamarlarda yağlı plakların birikmesi) gelişimine yol açtığı ve bunun zamanla kalp krizi ve felç riskini artırabileceği vurgulanıyor. Çalışmaya katılmayan bilim insanları ise bu bulguların insanlar üzerinde geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtiyor.