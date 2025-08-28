Uzun ömrün sırrı ondaymış: Kolesterol düşmanı, kalp dostu!
Uzmanlar, ceviz tüketiminin kalp sağlığı üzerinde önemli olumlu etkiler sağladığını belirtiyor. Protein, lif ve omega-3 açısından zengin olan ceviz, kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor.
Diyetisyenler, günlük birkaç ceviz tüketiminin kalp sağlığı üzerinde ölçülebilir faydalar sağladığını vurguluyor. Cevizlerin atıştırmalık olarak, yemeklerde veya unlu mamullerde kolayca kullanılabileceği belirtiliyor.