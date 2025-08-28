Uzun ömrün sırrı ondaymış: Kolesterol düşmanı, kalp dostu!

Uzmanlar, ceviz tüketiminin kalp sağlığı üzerinde önemli olumlu etkiler sağladığını belirtiyor. Protein, lif ve omega-3 açısından zengin olan ceviz, kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor.

Diyetisyenler, günlük birkaç ceviz tüketiminin kalp sağlığı üzerinde ölçülebilir faydalar sağladığını vurguluyor. Cevizlerin atıştırmalık olarak, yemeklerde veya unlu mamullerde kolayca kullanılabileceği belirtiliyor.

KOLESTEROL DENGESİ VE KALP SAĞLIĞI

Kolesterol, vücudun normal işleyişi için gerekli olmasına rağmen, dengesizliği kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. Uzmanlara göre:

LDL Kolesterol (“Kötü Kolesterol”): Yüksek seviyeleri atardamarlarda plak birikmesine yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

HDL Kolesterol (“İyi Kolesterol”): Fazla kolesterolü temizleyerek atardamarlarda birikmesini önlüyor.

Diyetisyen Wendy Bazilian, “HDL, vücudun çöp kamyonları gibi davranarak fazla kolesterolü temizler ve atardamarlarda zararlı birikmeyi önler” dedi.

Ceviz, kalp sağlığını destekleyen bir dizi besin öğesi içeriyor:


Bitki Bazlı Protein: 25 gram cevizde yaklaşık 4 gram protein bulunuyor ve düşük doymuş yağ içeriyor, bu da LDL kolesterolü yükselten hayvansal proteinlere sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Lif: Her porsiyon ceviz yaklaşık 2 gram lif içeriyor, bu da kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.


Omega-3 Yağ Asitleri: Alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengin ceviz, arter iltihabını azaltıyor ve LDL kolesterolün atılmasını destekliyor.

Antioksidanlar: Polifenoller ve antioksidanlar, oksidatif stresi azaltarak HDL kolesterolü destekliyor.

Bağırsak Sağlığı: Faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyerek metabolik sağlığı ve kolesterol yönetimini güçlendiriyor.


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Loma Linda Üniversitesi’nin 1993 yılında yaptığı çalışmada, cevizin kolesterol seviyelerini düşürme yeteneği ortaya kondu. Araştırmalar, günlük 30-60 gram ceviz tüketiminin LDL kolesterolü yaklaşık %4 oranında düşürdüğünü gösteriyor. Uzun süreli tüketim ise iltihaplanmayı azaltıyor, damar fonksiyonlarını iyileştiriyor ve kalp ritmini düzenliyor.

Ceviz Tüketimi İçin Öneriler

Ceviz, çok yönlü tüketim seçenekleri sunuyor:

Küçük bir avuç ceviz öğle yemeği için enerji kaynağı olabilir.

 Salata, yoğurt, yulaf ezmesi ve sebze yemeklerine eklenebilir.


Ekmek, kek, makarna ve kızarmış sebzelerle kullanılabilir.

Kalp dostu bir alternatif olarak tercih edilebilir.


Uzmanlar, cevizin basit bir atıştırmalıktan daha fazlası olduğunu ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltan bir “süper besin” olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Uyarı: Bu haber yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Mevcut sağlık sorunlarınız veya ilaç kullanımı durumunda beslenme değişiklikleri öncesi mutlaka doktorunuza danışın.

