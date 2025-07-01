Uzun yaşam için bilim destekli 6 alışkanlık: Doktorlar öneriyor

1. UYANDIKTAN SONRA 10 DAKİKA SESSİZCE OTURUN

Sadece sessizce oturmak, görünüşte basit bir davranış olsa da, doktorlar sabahları sinir sistemini resetlemek için etkili bir yöntem olarak tanımlıyor. Yapılan araştırmalar, sabah sessizliğinin kortizol hormonunu düşürerek zihinsel berraklığı artırdığını ve duygusal dengeyi desteklediğini ortaya koyuyor.