Uzun yaşam için bilim destekli 6 alışkanlık: Doktorlar öneriyor
Güne zinde ve dengeli başlamak, gün boyu sağlıklı kalmanın anahtarı olabilir. Uzmanlar, günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek bazı alışkanlıkların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu etkilediğini belirtiyor. İşte bilimsel çalışmalarla desteklenen ve sağlık profesyonellerinin önerdiği alışkanlıklar
1. UYANDIKTAN SONRA 10 DAKİKA SESSİZCE OTURUN
Sadece sessizce oturmak, görünüşte basit bir davranış olsa da, doktorlar sabahları sinir sistemini resetlemek için etkili bir yöntem olarak tanımlıyor. Yapılan araştırmalar, sabah sessizliğinin kortizol hormonunu düşürerek zihinsel berraklığı artırdığını ve duygusal dengeyi desteklediğini ortaya koyuyor.