Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, veganların etçil kişilere göre daha fazla işlenmiş ürün tükettiğini ortaya koydu. Yaklaşık 200 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarının incelendiği araştırmanın sonuçları, vegan beslenmenin olası sağlık risklerini de yeniden gündeme getirdi.

Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 1

Imperial College London liderliğinde yapılan araştırmada; veganların, düzenli kırmızı et tüketenlere oranla beslenme rutinlerinde çok daha fazla işlenmiş gıdaya yer verdikleri tespit edildi.

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Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 2

Yaklaşık 200 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre veganlar; meyve, sebze ve baklagiller açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmalarına rağmen, etçillerden daha fazla işlenmiş ürün tüketiyor.

Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 3

EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan makalede, özellikle veganlar tarafından tercih edilen bitki bazlı sütlerin de kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceği vurgulandı. Aralarında Fransız ve Brezilyalı bilim insanlarının da yer aldığı araştırmada genel olarak UPF tüketiminin obezite, tip 2 diyabet ve kanser riskini artırdığı kanıtlandı.

Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 4

Vegan beslenme, et ve hayvansal ürünlerin tamamen dışlandığı bir diyettir ve doğru şekilde planlandığında sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır ve uzun süre yanlış bir şekilde uygulanırsa ortaya bazı yan etkiler çıkabilir.

Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 5

Vegan beslenme, B12 vitamini açısından yetersiz olabilir çünkü B12 genellikle hayvansal ürünlerde bulunur. Bu vitamin, sinir sistemi sağlığı için oldukça önemlidir.

Yorgunluk, halsizlik, anemi, sinir hasarı, hafıza kaybı, zihinsel bulanıklık gibi rahtsızlıkların ortadan kalkması için B12 vitamini takviyeleri almak veya B12 ile zenginleştirilmiş gıdalar tüketmek gerekebilir.

Vegan diyetinde demir almak daha zor olabilir çünkü bitkisel kaynaklardaki demir (non-hem demir) vücut tarafından daha az emilir. Demir açısından zengin bitkisel gıdalar (örneğin, mercimek, nohut, ıspanak, kara lahana) tüketmek ve C vitamini ile birlikte almak, demir emilimini artırabilir.

Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 6

Kalsiyum, kemik sağlığı için gereklidir ve çoğu vegan beslenme planı yeterli miktarda kalsiyum içermeyebilir. Kalsiyumla zenginleştirilmiş bitkisel sütler ve yeşil yapraklı sebzeler (örneğin, kara lahana, brokoli) tüketilebilir.

Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı - 7

Omega-3 yağ asitleri genellikle balıkta bulunur. Bu yağ asitlerinin eksikliği, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Depresyon, cilt problemleri, kalp rahatsızlıkları riskini azaltmak için chia tohumu, keten tohumu, ceviz ve alg yağı gibi bitkisel kaynaklardan yararlanılabilir.

Vegan beslenme, özellikle düşük kalorili gıdalara odaklanıldığında, yetersiz kalori alımına yol açabilir. Kas zayıflığının yaşanmaması adına kalorisi yoğun gıdaların (örneğin, avokado, fındık, tohumlar, tam tahıllar) tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

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