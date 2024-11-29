Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı

Vegan beslenme, B12 vitamini açısından yetersiz olabilir çünkü B12 genellikle hayvansal ürünlerde bulunur. Bu vitamin, sinir sistemi sağlığı için oldukça önemlidir.

Yorgunluk, halsizlik, anemi, sinir hasarı, hafıza kaybı, zihinsel bulanıklık gibi rahtsızlıkların ortadan kalkması için B12 vitamini takviyeleri almak veya B12 ile zenginleştirilmiş gıdalar tüketmek gerekebilir.

Vegan diyetinde demir almak daha zor olabilir çünkü bitkisel kaynaklardaki demir (non-hem demir) vücut tarafından daha az emilir. Demir açısından zengin bitkisel gıdalar (örneğin, mercimek, nohut, ıspanak, kara lahana) tüketmek ve C vitamini ile birlikte almak, demir emilimini artırabilir.