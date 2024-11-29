Vegan beslenme mi daha sağlıklı etçil beslenme mi? Araştırma sonuçları şaşırttı
İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, veganların etçil kişilere göre daha fazla işlenmiş ürün tükettiğini ortaya koydu. Yaklaşık 200 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarının incelendiği araştırmanın sonuçları, vegan beslenmenin olası sağlık risklerini de yeniden gündeme getirdi.
Imperial College London liderliğinde yapılan araştırmada; veganların, düzenli kırmızı et tüketenlere oranla beslenme rutinlerinde çok daha fazla işlenmiş gıdaya yer verdikleri tespit edildi.