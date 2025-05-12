Vejetaryenler için omega-3 deposu: Balık olmadan da mümkün
Omega-3 yağ asitleri dendiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak somon, uskumru ya da balık yağı geliyor. Ancak vejetaryenler ya da deniz ürünlerinden hoşlanmayanlar için de bu hayati besin kaynağını yeterince almak mümkün.
Kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, göz sağlığından iltihaplanmaların azaltılmasına kadar birçok alanda kritik rol oynayan omega-3'ler, yalnızca hayvansal ürünlerde değil, bitkisel kaynaklarda da bolca bulunabiliyor.