Vejetaryenler için omega-3 deposu: Balık olmadan da mümkün

Nasıl tüketilir? Suda ya da sütte bekletip puding haline getirebilir, salatalara ya da içeceklere ekleyerek farklı dokular yaratabilirsiniz.



3. CEVİZ



Doğanın şekliyle ipucu verdiği nadir besinlerden biri: beyne benzeyen cevizin, gerçekten de beyin sağlığı için faydalı olduğu bilimsel olarak da destekleniyor. 28 gramlık bir porsiyon ceviz yaklaşık 2.500 mg ALA sağlar.





