Vitamin takviyeleri zararlı mı? Karaciğer ve böbrekler risk altında olabilir

TAKVİYE HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Her ne kadar bazı durumlarda takviyeler fayda sağlayabilse de, herkes için gerekli değiller.

Örneğin:



Besin eksikliği tespit edilen bireyler



Vegan beslenenler ya da belirli gıdalara alerjisi olanlar



Hamilelik gibi özel dönemlerde artan ihtiyaçlar





