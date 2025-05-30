Vitamin takviyeleri zararlı mı? Karaciğer ve böbrekler risk altında olabilir
Her gün milyonlarca insan daha sağlıklı bir yaşam umuduyla vitamin, mineral ya da bitkisel takviyeler kullanıyor. Ancak uzmanlar, kontrolsüz takviye tüketiminin karaciğer ve böbrek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.
Multivitaminlerden protein tozlarına, zerdeçal kapsüllerinden yeşil çay özlerine kadar birçok takviye ürünü “doğal” etiketiyle pazarlanıyor. Ancak bu ürünlerin raflarda yer alması, onların zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle bilinçsiz ve uzun süreli kullanım, hayati organlar olan karaciğer ve böbrekleri tehdit edebiliyor.