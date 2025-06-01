Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler

SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER: SABAH ALIN

C vitamini ve B-kompleks grubu (B6, B12, riboflavin ve folat gibi) gibi suda çözünen vitaminler vücutta depolanmaz ve günlük olarak yenilenmeleri gerekir. Suda çözünen vitaminler suda çözünebilir ve aç karnına hızla emilir.

Uzmanlar suda çözünen vitaminleri sabahın erken saatlerinde, tercihen kahvaltıdan önce bir bardak suyla almanızı tavsiye ediyor. Ancak bazı kişiler bu vitaminleri aç karnına alırlarsa hafif mide bulantısı veya rahatsızlık hissedebilirler.



Bu kişilerde emilimi ciddi şekilde etkilemeden küçük bir öğün veya atıştırmalık sindirimi kolaylaştırabilir.

B-kompleks vitaminleri özellikle enerji üretimiyle ilişkilidir, bu nedenle uyanıklığı kolaylaştırmak ve gün içinde yorgunluğu önlemek için sabah alınması önerilir.





