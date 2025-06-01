Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler

Vitamin alımını optimize etmek, emilimi ve etkinliği artırmak için stratejik zamanlamayı içerir. Suda çözünen vitaminler sabahları en iyi şekilde alınırken, yağda çözünen vitaminler sağlıklı yağlar içeren öğünlerle eşleştirilmelidir. Multivitaminler, yiyeceklerle birlikte alındığında en etkilidir. Peki, vitaminler nasıl kullanılmalı?

Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 1

Birinin kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için belirli bir zamanı olduğu gibi, aynı şekilde, bir kişinin maksimum emilim için vitaminlerini alması gereken belirli zamanlar olduğunu akılda tutmak önemlidir.

N-LIFE HABERLERİ

Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 2

Vitaminler, bağışıklıktan ve kemik gücünden enerji seviyelerine ve beyin fonksiyonuna kadar her şeyi destekleyerek iyi sağlığı korumak için önemli bir parçadır. Ancak birçok kişi günlük takviyelerini alma konusunda titiz olsa da, çok azı bunları ne zaman almaları gerektiğini düşünür. Sağlık uzmanlarına göre, vitamin alımının zamanlaması vücudunuzun bunları ne kadar iyi emdiğini ve kullandığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 3

SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER: SABAH ALIN

C vitamini ve B-kompleks grubu (B6, B12, riboflavin ve folat gibi) gibi suda çözünen vitaminler vücutta depolanmaz ve günlük olarak yenilenmeleri gerekir. Suda çözünen vitaminler suda çözünebilir ve aç karnına hızla emilir.
Uzmanlar suda çözünen vitaminleri sabahın erken saatlerinde, tercihen kahvaltıdan önce bir bardak suyla almanızı tavsiye ediyor. Ancak bazı kişiler bu vitaminleri aç karnına alırlarsa hafif mide bulantısı veya rahatsızlık hissedebilirler.

Bu kişilerde emilimi ciddi şekilde etkilemeden küçük bir öğün veya atıştırmalık sindirimi kolaylaştırabilir.

B-kompleks vitaminleri özellikle enerji üretimiyle ilişkilidir, bu nedenle uyanıklığı kolaylaştırmak ve gün içinde yorgunluğu önlemek için sabah alınması önerilir.


Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 4

YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER: YİYECEKLERLE BİRLİKTE TÜKETİN

Yağda çözünen vitaminler, yani A, D, E ve K, diyet yağlarıyla en etkili şekilde emilir. Suda çözünen vitaminlerin aksine, bu vitaminler vücudun yağlı dokularında ve karaciğerinde yağda depolanır ve bu nedenle her gün alınmaları gerekmez.


Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 5

Bu vitaminlerin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, zeytinyağı, avokado, yumurta veya fındık gibi sağlıklı yağlar içeren bir yiyecekle birlikte almak en iyisidir. Örneğin, D vitamini takviyenizi öğle veya akşam yemeğinde almak, emilimini ve etkinliğini artırabilir. Bazı araştırmalar, en büyük öğününüzle birlikte D vitamini almanın, besin maddesinin kan seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabileceğini bile göstermektedir.


Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 6

MULTİVİTAMİNLER: EN İYİ YİYECEKLE BİRLİKTE ALINIR 

Multivitaminler genellikle hem suda hem de yağda çözünen vitaminlerin yanı sıra demir, kalsiyum veya magnezyum gibi mineraller içerir. Bu kombinasyon nedeniyle, multivitamin almak için en uygun zaman, emilimi kolaylaştırmak ve herhangi bir sindirim rahatsızlığını azaltmak için yağ ve karbonhidratlardan oluşan bir öğün sırasındadır.

Uzmanlar, multivitamininizi düzenli olarak alma alışkanlığını geliştirmeye yardımcı olmak için her gün tutarlı bir zaman (örneğin kahvaltı veya öğle yemeği) almanızı öneriyor. Akşam saatlerinde multivitaminlerden kaçınılmalıdır çünkü bazı B vitaminleri uykuyu etkileyebilir.


Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 7

DEMİR VE MAGNEZYUM

Demir takviyeleri genellikle aç karnına alınır ancak bazılarında mideyi bozabilir. Eğer öyleyse, küçük bir öğünle birlikte alınabilir ancak süt ürünleri gibi kalsiyum içeren yiyeceklerle birlikte alınmamalıdır çünkü kalsiyum demir emilimini engeller.

Ancak magnezyum, kas ve sinir sistemi üzerindeki rahatlatıcı etkisi nedeniyle genellikle gece tüketilir. Hatta bazıları magnezyumun uyku kalitesini artırdığını bildirmektedir.


Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler - 8

Takviyelerinizin zamanlamasını ayarlamak küçük bir ayrıntı gibi görünse de vücudunuzun bunları ne kadar iyi emdiği konusunda büyük bir fark yaratabilir. Vitaminleri doğru yiyeceklerle birleştirmek ve bunları düzenli zamanlarda almak takviye rutininizi çok daha faydalı hale getirebilir. Özellikle sağlık sorunları veya ilaç kullanımı riskiniz varsa, yeni takviyenize her zaman bir sağlık uzmanından başlayın.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın. Herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER