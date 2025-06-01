Vitamin takviyelerini yanlış alıyor olabilirsiniz: İşte bilmeniz gerekenler
Vitamin alımını optimize etmek, emilimi ve etkinliği artırmak için stratejik zamanlamayı içerir. Suda çözünen vitaminler sabahları en iyi şekilde alınırken, yağda çözünen vitaminler sağlıklı yağlar içeren öğünlerle eşleştirilmelidir. Multivitaminler, yiyeceklerle birlikte alındığında en etkilidir. Peki, vitaminler nasıl kullanılmalı?
Birinin kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için belirli bir zamanı olduğu gibi, aynı şekilde, bir kişinin maksimum emilim için vitaminlerini alması gereken belirli zamanlar olduğunu akılda tutmak önemlidir.