Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var

Genellikle atılan kivi meyvesinin kabuğu lif, antioksidan ve polifenol açısından zengindir. Kabuğu da dahil olmak üzere tüm kiviyi yemek, yüksek lif ve düşük kalorili içeriği nedeniyle bağırsak sağlığını iyileştirir ve kilo yönetimini destekler. Peki, kivinin kabuğu yenir mi?

Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var - 1

Tatlı ve ekşi oval meyve olan kivi, çok sayıda besin içerir. C, K, D vitamini, mineraller, antioksidanlar, potasyum ve lif açısından zengin olan kivi, kemik sağlığınız, kalp sağlığınız, kilo yönetiminiz ve bilişsel sağlığınız için harikalar yaratabilir. Yumuşak ve kremsi posası insanlar tarafından salatalar, smoothieler ve marine soslar şeklinde beğenilirken, kabuğu genellikle atılır. Ancak bunu yaparak harika bir lif kaynağını kaçırıyor olabilirsiniz.


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Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var - 2

KİVİNİN KABUĞUNU YİYEBİLİR MİSİNİZ?

Kivinin kahverengi kabuğu iştah açıcı görünmese de uzmanlar yenilebilir olduğunu ve aslında bağırsak sağlığınız için harika olabilecek lif açısından zengin olduğunu söylüyor.

Kivi kabuğunun topraksı tadı ve tüylü dokusu bazılarını rahatsız edebilir ancak beslenme açısından kivi kabuğunun bazı gizli faydaları olabilir.

KİVİ KABUĞUNUN BİLİNMEYEN FAYDALARI


Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var - 3

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Kivinin kabuğunun, etine kıyasla polifenol ve flavonoidler açısından daha zengin olduğu bulunmuştur. Polifenol içeriği kabukta 12,8 mg/g iken, etinde 2,7 mg/g'dır. Kateşin, kuersetin ve epigallokateşin kivideki ana polifenollerdir. Bunlar kabukta ete kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir. Kabuk, ete kıyasla önemli ölçüde daha yüksek antioksidan ve antibakteriyel aktivite gösterir.


Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var - 4

LİF İÇERİĞİ

Kivi meyvesinde bol miktarda lif bulunur. Kiviyi kabuğuyla birlikte yemek lif içeriğini neredeyse yarı yarıya artırabilir. ABD'deki güncel Beslenme Kılavuzları, yaşınıza ve cinsiyetinize bağlı olarak her gün 20 ila 38 gram lif tüketmenizi öneriyor. Harvard Health'e göre, Amerikalılar ortalama olarak günde sadece 10 ila 15 gram lif tüketiyor.
ABD Tarım Bakanlığı'nın gıda veritabanına göre, 100 gramlık soyulmuş bir porsiyonda 2,1 gram lif bulunur. Kabuğu soyulduğunda bu miktar yaklaşık 3,5 grama çıkar.


Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var - 5

KİLO YÖNETİMİ

Yüksek lif ve düşük kalori içeriğiyle kivi kabuğu, kilo yönetimi planına yardımcı bir katkı olabilir. Lif, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye, istekleri azaltmaya ve sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.


Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var - 6

KİVİ KABUĞU SİNDİRİLEBİLİR Mİ?

Bazı kişiler ilk kez kivi kabuğu yedikten sonra mide rahatsızlığı yaşayabilir. Bunun nedeni, kivi kabuklarının sindiriminin zor olması değil, lif alımının artması olabilir. Tüketmeden önce bol su için ve kivi kabuğunu iyice yıkayın.

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