Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var
Genellikle atılan kivi meyvesinin kabuğu lif, antioksidan ve polifenol açısından zengindir. Kabuğu da dahil olmak üzere tüm kiviyi yemek, yüksek lif ve düşük kalorili içeriği nedeniyle bağırsak sağlığını iyileştirir ve kilo yönetimini destekler. Peki, kivinin kabuğu yenir mi?
Tatlı ve ekşi oval meyve olan kivi, çok sayıda besin içerir. C, K, D vitamini, mineraller, antioksidanlar, potasyum ve lif açısından zengin olan kivi, kemik sağlığınız, kalp sağlığınız, kilo yönetiminiz ve bilişsel sağlığınız için harikalar yaratabilir. Yumuşak ve kremsi posası insanlar tarafından salatalar, smoothieler ve marine soslar şeklinde beğenilirken, kabuğu genellikle atılır. Ancak bunu yaparak harika bir lif kaynağını kaçırıyor olabilirsiniz.