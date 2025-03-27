Vitamini kabuğundaymış: Şaşırtıcı faydaları var

KİVİ KABUĞU SİNDİRİLEBİLİR Mİ?

Bazı kişiler ilk kez kivi kabuğu yedikten sonra mide rahatsızlığı yaşayabilir. Bunun nedeni, kivi kabuklarının sindiriminin zor olması değil, lif alımının artması olabilir. Tüketmeden önce bol su için ve kivi kabuğunu iyice yıkayın.



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