Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor

Uzmanlar; antifriz, fotokopi mürekkebi ve çeşitli ev ürünlerinin üretiminde kullanılan metanol adı verilen sıvının insan sağlığı üzerinde korkunç etkileri olduğunu söyleyerek uyardı. Toksik bir madde olan metanol, çok kısa bir süre içerisinde nefes alamama ve görme yetisini kaybetme gibi sorunlara yol açabiliyor.

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 1

Metanol ya da metil alkol, en basit yapılı alkol türüdür. Yutma yoluyla alındığında oldukça zehirli olan metanol, felç ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarır.

N-LIFE HABERLERİ

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 2

Laos'ta tatil yaptığı sırada metanol katkılı bir içki içtiği iddia edilen 19 yaşındaki Bianca Jones, hayatını kaybetti. Avustralyalı Holly Bowles'un da metanol katkılı bir içki tükettiği için öldüğü ortaya çıkmıştı.

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 3

Metanolün içerisindeki toksin, vücuda alındıktan sadece birkaç saat sonra bile ciddi bir tahribat yaratabilir. Metanol, felç riskinin yanı sıra görme yetisi kaybına ve nefes alamama sorununa yol açabilir.

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 4

Uzmanlar, metanol katılmış bir içkinin sadece 15 ml'sinin bile öldürebileceğini söylüyor. Boya inceltici, antifriz, vernik ve fotokopi mürekkebi gibi ürünlerde kullanılan bu zararlı sıvı, bazı işletmeler tarafından daha az maliyetli olduğu için içkilerin içerisine de katılabiliyor.

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 5

Metanolü ağız yoluyla alan kişiler, genellikle koordinasyon ve konuşma bozuklukları, kafa karışıklığı ve kusma gibi belirtiler yaşar. Metanol vücuda ilk girdiğinde kan basıncı düşer, bu da baş dönmesine neden olur.

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 6

İngiliz Dr. Wayne Carter, "Metanol, tıpkı içilebilir alkol gibi vücutta oksitlenir, ancak metanolün parçalanmasıyla güçlü ve tehlikeli bir asit olan formik asit ortaya çıkar. Bu durum, kişinin kanının asidik hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca kanser yapıcı bir kimyasal olan formaldehit gibi toksik bir ürünün oluşmasına da zemin hazırlar'' ifadelerini kullandı.

Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 7

METANOL VE ETANOLÜN FARKI NEDİR?

Etanol daha düşük bir toksisiteye sahiptir ve insanlar tarafından daha kolay metabolize edilir. Bu nedenle, etanol içeren içeceklerin tüketimi daha güvenlidir. Metanol ise oldukça toksiktir ve insan sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. 


Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor - 8

METANOL YAKIT OLARAK KULLANILIR MI?

Metanol, yüksek oksijen içeriği nedeniyle yakıt olarak kullanılabilir. Özellikle, metanol bazlı yakıtlar, yüksek performanslı yarış arabalarında, tekne motorlarında ve hava taşıtlarında kullanılmaktadır. Metanolün düşük sıcaklıkta kolay yanması, yüksek oktan sayısı ve düşük fiyatı, bu yakıtın popüler bir seçim olmasını sağlar.

Ancak, metanolün yanması sonucu açığa çıkan formaldehit, formik asit ve karbon monoksit gibi zararlı maddeler nedeniyle, metanolün kullanımı bazı riskler taşır. Bu yüzden metanol bazlı yakıtların kullanımı bazı ülkelerde sınırlandırılmıştır.

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