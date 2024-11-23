Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor

İngiliz Dr. Wayne Carter, "Metanol, tıpkı içilebilir alkol gibi vücutta oksitlenir, ancak metanolün parçalanmasıyla güçlü ve tehlikeli bir asit olan formik asit ortaya çıkar. Bu durum, kişinin kanının asidik hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca kanser yapıcı bir kimyasal olan formaldehit gibi toksik bir ürünün oluşmasına da zemin hazırlar'' ifadelerini kullandı.