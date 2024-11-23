Vücuda girdikten birkaç saat sonra felç bırakıyor! Uzmanlar uyardı: Ağzınıza bile sürmeyin, yakaladığını öldürüyor
Uzmanlar; antifriz, fotokopi mürekkebi ve çeşitli ev ürünlerinin üretiminde kullanılan metanol adı verilen sıvının insan sağlığı üzerinde korkunç etkileri olduğunu söyleyerek uyardı. Toksik bir madde olan metanol, çok kısa bir süre içerisinde nefes alamama ve görme yetisini kaybetme gibi sorunlara yol açabiliyor.
Metanol ya da metil alkol, en basit yapılı alkol türüdür. Yutma yoluyla alındığında oldukça zehirli olan metanol, felç ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarır.