Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı

Düzenli duş almak, hem stres seviyelerini düşürür hem de endorfin ve norepinefrin gibi hormonların salgılanmasını artırarak, ruh halinin iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki bakteri sayısını azaltacağı için çeşitli cilt sorunlarının da önüne geçer. Ancak bilim insanları, vücutta bir bölgenin ne kadar temizlenirse temizlensin kirli kalabileceği konusunda uyardı.

Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı - 1

Göbek deliği, şekli itibariyle vücutta ölü deriyi, teri, sabunu ve giysilerimizde bulunan elyafı en çok biriktiren noktadır. Yapılan çalışmalar, göbek deliğinin içinde 2000'in üzerinde bakteri ve mikrop türünün barındığını ortaya koydu.

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Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı - 2

60 kişinin göbek deliğindeki mikrobik içeriği inceleyen Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, vücudun bu noktasının mikroorganizmalar için oldukça elverişli olduğunun altını çizdi.

Ancak aşağıdaki yöntemleri uygulayarak, göbek deliğinizdeki bakterileri büyük oranda azaltabilmeniz mümkün.

Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı - 3

TUZLU SU

Banyo sırasında bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı tuz koyup karıştırın. Ardından bu suyu, göbek deliğinize boşaltın. Bir tane kulak çubuğu yardımıyla alanı temizleyin.

Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı - 4

SİRKELİ SU

Sirkeli su, hem göbek deliğini temizler hem de bölgenin uzun süre kir tutmasına izin vermez. Göbek deliğini temizlerken kulak çubuğundan yardım alabilirsiniz.

Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı - 5

KÖPÜK BANYOSU YAPMAYIN

Duş jelinizi ya da duş kreminizi aşırı köpürtmekten kaçının. Köpük, vücudunuzu sardığı için bakterilerin yok olmasına izin vermez.

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