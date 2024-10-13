Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı

Göbek deliği, şekli itibariyle vücutta ölü deriyi, teri, sabunu ve giysilerimizde bulunan elyafı en çok biriktiren noktadır. Yapılan çalışmalar, göbek deliğinin içinde 2000'in üzerinde bakteri ve mikrop türünün barındığını ortaya koydu.