Vücudun en kirli yeri orasıymış! Ne kadar yıkarsanız yıkayın temizlenmiyor, bilim insanları uyardı
Düzenli duş almak, hem stres seviyelerini düşürür hem de endorfin ve norepinefrin gibi hormonların salgılanmasını artırarak, ruh halinin iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki bakteri sayısını azaltacağı için çeşitli cilt sorunlarının da önüne geçer. Ancak bilim insanları, vücutta bir bölgenin ne kadar temizlenirse temizlensin kirli kalabileceği konusunda uyardı.
Göbek deliği, şekli itibariyle vücutta ölü deriyi, teri, sabunu ve giysilerimizde bulunan elyafı en çok biriktiren noktadır. Yapılan çalışmalar, göbek deliğinin içinde 2000'in üzerinde bakteri ve mikrop türünün barındığını ortaya koydu.