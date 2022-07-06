Vücudun günde kaç bardak suya ihtiyacı var?

SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Sağlıklı bir yetişkinin ağırlığının yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, “Vücut gün boyunca sürekli olarak su kaybeder. Dehidrasyonu önlemek için, her gün içecek ve yiyeceklerden bol miktarda su almamız gerekir. Bu konuda genelde günde en az 2 litre su içilmesi önerilse de aslında ne kadar su içilmesi gerektiği kişiden kişiye göre değişiyor. Çünkü su ihtiyacımız sıcak, nemli veya kuru bölgelerde yaşadığımızda artacak, yayla gibi yüksek rakımda yaşayan insanlarda da yine aynı şekilde günlük su ihtiyacı artacaktır. Yüksek miktarda tuzlu, baharatlı veya şekerli gıdalar tükettiğinizde, yoğun egzersiz yaptığınızda, ateş kusma, ishal gibi hastalık durumlarında da günlük su ihtiyacı yine artacaktır. Eğer bu durumlardan biri mevcut ise günlük önerilen ortalama su miktarının üzerine çıkılabilir, su içmek için susamayı beklememeliyiz” dedi.