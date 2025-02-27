Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor?

C VİTAMİNİ

Soğuk algınlığıyla savaşmak, yaraları daha hızlı iyileştirmek ve cildinizi genç tutmak istiyorsanız, C Vitamini tam size göre! Ayrıca demir emilimine yardımcı olur ve diş etlerinizi sağlıklı tutar.

Sebze kaynakları:



Çilek

Portakal

Kivi

Papaya



Gününüze C vitamini almak için bir kivi veya portakal ile başlayın!