Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor?

Vitaminler vücudumuz için minik süper kahramanlar gibidir. Cildimizi parlak, beynimizi keskin ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutarlar. Peki, vücudun ihtiyacı olan bu vitaminler hangi besinlerde var?

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 1

A VİTAMİNİ

Keskin bir görüş, parlak bir cilt ve güçlü bir bağışıklık sistemi istiyorsanız, A Vitamini sizin en iyi arkadaşınızdır. Ayrıca hücre büyümesine yardımcı olur ve organlarınızı sağlıklı tutar.

Sebze kaynakları:
Havuç
Ispanak
Tatlı patates
Mangolar


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Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 2

Profesyonel ipucu: Sabahları bir bardak havuç suyu içmek A Vitamini seviyenizi artırmanın harika bir yoludur!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 3

B12 VİTAMİNİ

Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Vücudunuzda, yiyecekleri enerjiye dönüştürmeye yardımcı olan ve cildinizi ve gözlerinizi sağlıklı tutan B2 Vitamini eksikliği olabilir.
Sebze kaynakları:

Badem
Mantar
Brokoli
Ispanak

Biliyor muydunuz? Her gün bir avuç badem B2 seviyenizi artırabilir ve yorgunluğu uzak tutabilir!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 4

B3 VİTAMİNİ

B3 vitamini sağlıklı sindirim, beyin fonksiyonu ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi için gereklidir. Ayrıca kan dolaşımını iyileştirmede rol oynar.

Sebze kaynakları:

Yer fıstığı
Tam buğday Bezelye Soya fasulyesi

Şunu deneyin: Sabah tostunuza fıstık ezmesi ekleyerek lezzetli bir B3 desteği elde edin!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 5

B6 VİTAMİNİ

Stres, ruh hali değişimleri veya uyku sorunlarıyla mücadele ediyorsanız, B6 Vitamini yardımcı olabilir! Serotonin (mutluluk hormonu) üretmeye yardımcı olur ve beyninizi ve sinir sisteminizi kontrol altında tutar.
Sebze kaynakları:

Muz
Nohut
Ispanak
Sarımsak

İpucu: Anında B6 dolu bir enerji artışı için muzlu smoothie hazırlayın!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 6

B7 VİTAMİNİ

Daha güçlü saçlar, parlak bir cilt ve sağlıklı tırnaklar mı istiyorsunuz? B7 vitamini tam size göre! Ayrıca metabolizmayı destekler ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.

Sebze kaynakları:
Badem Yer
fıstığı
Karnabahar
Ceviz

İlginç bilgi: Karnabahar pirinci, kilo yönetimine yardımcı olurken B7 seviyenizi yüksek tutan düşük karbonhidratlı bir alternatiftir!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 7

B9 VİTAMİNİ

B9 vitamini beyin sağlığı, kırmızı kan hücresi oluşumu ve DNA onarımı için çok önemlidir. Özellikle hamile kadınların doğum kusurlarını önlemesi için önemlidir.
Sebze kaynakları:

Siyah fasulye
Kuşkonmaz
Pancar
Portakal

Hızlı çözüm: Sabahları bir bardak taze portakal suyu içmek folat alımınızı artırmanın lezzetli bir yoludur!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 8

C VİTAMİNİ

Soğuk algınlığıyla savaşmak, yaraları daha hızlı iyileştirmek ve cildinizi genç tutmak istiyorsanız, C Vitamini tam size göre! Ayrıca demir emilimine yardımcı olur ve diş etlerinizi sağlıklı tutar.
Sebze kaynakları:

Çilek
Portakal
Kivi
Papaya

Gününüze C vitamini almak için bir kivi veya portakal ile başlayın!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 9

D VİTAMİNİ


D vitamini güçlü kemikler, bağışıklık ve ruh hali düzenlemesi için hayati önem taşır. Vücudumuz güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak üretir, ancak aynı zamanda besin kaynaklarına da ihtiyacımız vardır.

Sebze kaynakları:
İnek sütü
Mantar
Peynir

Kolay ipucu: D vitamini seviyenizi doğal olarak artırmak için sabah güneşi altında 15-20 dakika geçirin!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 10

E VİTAMİNİ


Sağlıklı bir cilt, güçlü bir bağışıklık ve daha iyi bir kan dolaşımı mı istiyorsunuz? E vitamini tüm bunları yaparken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerle savaşır.

Sebze kaynakları:

Ispanak
Yer fıstığı
Ayçiçek yağı
Zeytinyağı

İpucu: Vücudunuza E vitamini takviyesi yapmak için salatalarınıza biraz zeytinyağı gezdirin!

Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor? - 11

K VİTAMİNİ


K vitamini kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gereklidir. Yaralarınızın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur ve kemiklerinizi güçlü tutar.
Sebze kaynakları:

Lahana
Yeşil bezelye
Soya fasulyesi

Hızlı bir atıştırmalık: Akşam yemeğinize lahana sote ekleyerek kolayca K vitamini alabilirsiniz!

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