Vücudun ihtiyacı olan 10 güçlü vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor?
Vitaminler vücudumuz için minik süper kahramanlar gibidir. Cildimizi parlak, beynimizi keskin ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutarlar. Peki, vücudun ihtiyacı olan bu vitaminler hangi besinlerde var?
A VİTAMİNİ
Keskin bir görüş, parlak bir cilt ve güçlü bir bağışıklık sistemi istiyorsanız, A Vitamini sizin en iyi arkadaşınızdır. Ayrıca hücre büyümesine yardımcı olur ve organlarınızı sağlıklı tutar.
Sebze kaynakları:
Havuç
Ispanak
Tatlı patates
Mangolar