Vücudunuz diyabet geliştiriyor olabilir: Erken uyarı işaretleri

BOYNUN ARKASINDA BİR KAMBUR

Boynun tabanındaki küçük yağlı bir kambur, diyabet ve insülin direnciyle ilgili hormonal dengesizliklere işaret edebilir. Ayrıca kan şekeri seviyelerini artırabilen bir durum olan Cushing sendromuna da işaret edebilir.

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