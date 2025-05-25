Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir
Bir dermatolog, kulak arkasını yıkamayı ihmal etmenin basit bir temizlik alışkanlığından çok daha fazlası olabileceğini belirterek, ciddi cilt problemleri ve hatta ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.
ABD'li dermatolog Dr. Roger Kapoor, kulak arkasının genellikle temizlik rutininin dışında bırakıldığını, oysa bu bölgenin kir, yağ ve ölü deri birikimine son derece müsait olduğunu söyledi. Kapoor’a göre, bu birikimler zamanla enfeksiyonlara, cilt hastalıklarına ve nadiren de olsa sepsise kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.