Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir

Bir dermatolog, kulak arkasını yıkamayı ihmal etmenin basit bir temizlik alışkanlığından çok daha fazlası olabileceğini belirterek, ciddi cilt problemleri ve hatta ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir - 1

ABD'li dermatolog Dr. Roger Kapoor, kulak arkasının genellikle temizlik rutininin dışında bırakıldığını, oysa bu bölgenin kir, yağ ve ölü deri birikimine son derece müsait olduğunu söyledi. Kapoor’a göre, bu birikimler zamanla enfeksiyonlara, cilt hastalıklarına ve nadiren de olsa sepsise kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.


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Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir - 2

BAKTERİLER AÇIK YARALAR VÜCUDA SIZABİLİR

Dr. Kapoor, kulak arkasındaki kıvrımlarda biriken bakterilerin, özellikle kulak delinmesi veya çizik gibi açık yaralardan vücuda sızarak tehlikeli enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Kapoor, “İnsanlara her zaman kulak arkası derisini, kulağın deriyle birleştiği noktadaki kıvrımlara kadar bilinçli bir şekilde yıkamalarını tavsiye ediyorum. Bu bölge, kirliliği hapsetmeye çok elverişli” dedi.

Kapoor’a göre enfeksiyonlar, nadir durumlarda vücudun diğer bölgelerine yayılarak kan dolaşımına karışabiliyor. Bu durum, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına yol açarak organ yetmezliğine neden olabilecek sepsis gibi hayati riskler barındırıyor.


Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir - 3

EGZAMA VE KÖTÜ KOKUYA DAVETİYE

Söz konusu bölgenin yeterince temizlenmemesi, yalnızca enfeksiyon değil, egzama gibi kronik cilt hastalıklarına da zemin hazırlayabiliyor. Dr. Kapoor, kulak arkasında biriken yağ, kir ve terin bakteri ile mantar gelişimini kolaylaştırdığını, bunun da tahrişe, pullanma ve kaşıntıyla seyreden egzama ataklarına neden olabileceğini belirtti.


Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir - 4

Zamanla gözenekleri tıkayan yağ birikimleri, akne ve sivilce oluşumuna, hatta kötü kokuya yol açabiliyor. Kapoor, temizlik için sadece şampuanın yeterli olmadığını, çünkü şampuanın durulama sırasında ciltle temas süresinin çok kısa olduğunu ifade etti. En etkili yöntem olarak, bölgenin yumuşak bir sabunla ve parmakla ovalayarak temizlenmesini önerdi.


Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir - 5

Kapoor ayrıca, gözlük saplarının da kulak arkasında bakterilerin kolayca birikebileceği başka bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, gözlüklerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Basit gibi görünen hijyen alışkanlıklarının, cilt sağlığı ve genel sağlık üzerindeki etkileri, uzmanlar tarafından bir kez daha hatırlatılıyor. Özellikle görünmeyen bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi, ciddi hastalıkların önüne geçmek adına hayati önem taşıyor.

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