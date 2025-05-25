Vücudunuzda her gün temizlemeniz gereken bölge: Bakteri yuvasıymış, ölümcül enfeksiyona yol açabilir

BAKTERİLER AÇIK YARALAR VÜCUDA SIZABİLİR

Dr. Kapoor, kulak arkasındaki kıvrımlarda biriken bakterilerin, özellikle kulak delinmesi veya çizik gibi açık yaralardan vücuda sızarak tehlikeli enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Kapoor, “İnsanlara her zaman kulak arkası derisini, kulağın deriyle birleştiği noktadaki kıvrımlara kadar bilinçli bir şekilde yıkamalarını tavsiye ediyorum. Bu bölge, kirliliği hapsetmeye çok elverişli” dedi.



Kapoor’a göre enfeksiyonlar, nadir durumlarda vücudun diğer bölgelerine yayılarak kan dolaşımına karışabiliyor. Bu durum, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına yol açarak organ yetmezliğine neden olabilecek sepsis gibi hayati riskler barındırıyor.





