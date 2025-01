Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret

BAŞ AĞRILARI

Stres, baş ağrılarının tetikleyicisi olabilir. Özellikle gerilim tipi baş ağrıları ve migren, stresle ilişkilidir. The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan bir incelemeye göre, stresli durumlar baş ağrılarını tetikleyebilir ve şiddetini artırabilir. Stres, vücuttaki gerilimleri artırarak başın çevresindeki kaslarda sıkışmalara yol açar.