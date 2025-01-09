Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret
Kaygı, depresyon, özgüven sorunları ve iş hayatı gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan stres, uzun vadede fiziksel sağlığa da zarar verebiliyor. Bu sağlık sorunları arasında kalp hastalığı, yüksek tansiyon, obezite ve bağımlılık gibi birçok rahatsızlık yer alıyor. Yapılan araştırmalar, vücudun, aşırı stresi kaldıramadığını gösteren belirli işaretler bulunduğunu öne sürüyor.
YÜKSEK KAN BASINCI
Stres, kan basıncını geçici olarak artırabilir ve uzun vadede yüksek kan basıncı (hipertansiyon) sorunlarına yol açabilir. Hypertension dergisinde yayımlanan bir çalışmada, stresin sürekli kan basıncını artırabileceği ve bunun da kalp hastalıkları riskini yükseltebileceği gösterilmiştir. Stres, vücudun sempatik sinir sistemini aktive ederek damarların daralmasına ve kan akışının hızlanmasına neden olur.