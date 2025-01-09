Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret

KAS GERİLMESİ

Stres, vücudun kaslarını kasılmaya zorlar ve bu da kas gerilmesi ile ağrılara yol açar. American Psychological Association (APA) tarafından yapılan araştırmalara göre, stres vücudun "savaş ya da kaç" (fight or flight) yanıtını tetikler. Bu yanıt, kaslarda gerginliğe yol açabilir ve kronik ağrılara veya gerilim tipi baş ağrılarına neden olabilir. Çalışmalar, stresin özellikle boyun, sırt ve omuz bölgelerinde kas gerilmesine yol açtığını göstermektedir.