Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret

Kaygı, depresyon, özgüven sorunları ve iş hayatı gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan stres, uzun vadede fiziksel sağlığa da zarar verebiliyor. Bu sağlık sorunları arasında kalp hastalığı, yüksek tansiyon, obezite ve bağımlılık gibi birçok rahatsızlık yer alıyor. Yapılan araştırmalar, vücudun, aşırı stresi kaldıramadığını gösteren belirli işaretler bulunduğunu öne sürüyor.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 1

YÜKSEK KAN BASINCI

Stres, kan basıncını geçici olarak artırabilir ve uzun vadede yüksek kan basıncı (hipertansiyon) sorunlarına yol açabilir. Hypertension dergisinde yayımlanan bir çalışmada, stresin sürekli kan basıncını artırabileceği ve bunun da kalp hastalıkları riskini yükseltebileceği gösterilmiştir. Stres, vücudun sempatik sinir sistemini aktive ederek damarların daralmasına ve kan akışının hızlanmasına neden olur.

N-LIFE HABERLERİ

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 2

BAŞ AĞRILARI

Stres, baş ağrılarının tetikleyicisi olabilir. Özellikle gerilim tipi baş ağrıları ve migren, stresle ilişkilidir. The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan bir incelemeye göre, stresli durumlar baş ağrılarını tetikleyebilir ve şiddetini artırabilir. Stres, vücuttaki gerilimleri artırarak başın çevresindeki kaslarda sıkışmalara yol açar.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 3

TERLEME

Clinical Autonomic Research dergisinde yayımlanan bir araştırma, stresin, vücutta ter bezlerini uyararak terlemenin artmasına yol açtığını göstermiştir. Bu, özellikle ellerde, ayaklarda ve koltuk altlarında hissedilen aşırı terlemeye neden olabilir. Stresli durumlar, sempatik sinir sistemi aracılığıyla ter bezlerini aktive eder, bu da vücudun daha fazla terlemesine zemin hazırlar.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 4

ANİ KİLO DEĞİŞİMLERİ

Stres, vücutta hormon dengesini değiştirerek kilo değişimlerine yol açabilir. Özellikle, stres altındaki bireylerde kortizol seviyelerinin yükselmesi, aşırı yeme isteğini (özellikle şekerli ve yağlı gıdalara karşı) tetikleyebilir. Bu durum, stres nedeniyle aşırı yeme ve buna bağlı kilo alımına yol açabilir. Öte yandan, bazı kişilerde stres, iştah kaybına ve dolayısıyla hızlı kilo kaybına neden olabilir. Psychosomatic Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, stresin hormonal yanıtları, vücutta yağ birikimini artırabilir.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 5

AĞIZ KURULUĞU VE DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARI

Stresin, ağız kuruluğuna (kserostomi) yol açabileceği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Journal of Clinical Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, stresli durumlar, tükürük üretimini azaltabilir ve bu etkenler ağızda kuruluk, diş çürükleri, ağız kokusu gibi problemlere yol açabilir. Stresin diş gıcırdatma (bruksizm) gibi diş sağlığı sorunlarına da neden olduğu bilinmektedir.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 6

UYKU BOZUKLUKLARI

Stres, uyku bozukluklarının başlıca nedenlerinden biridir. Stresli durumlar, vücutta yüksek düzeyde kortizol ve adrenalin salgılar. Bu hormonlar, "savaş ya da kaç" yanıtını tetikler ve uykuya geçişi zorlaştırır. Sleep Medicine Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, stres düzeyleri arttıkça uyku kalitesi düşer. Stresli bireylerde, uykuya dalma zorluğu ve gece uyanmaları daha yaygındır.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 7

CİLT SORUNLARI

Stresin vücutta kortizol hormonunun seviyelerini yükseltmesi, ciltteki yağ üretimini artırabilir. Bu durum; akne, sedef hastalığı veya egzama gibi deri hastalıklarının şiddetini artırabilir. The Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, stresli durumlar ciltte inflamasyona yol açabilir.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 8

ZAYIFLAMIŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirebilir. Psychosomatic Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, uzun süreli stresli durumlar, bağışıklık hücrelerinin işlevini olumsuz etkileyebilir. Özellikle stresin kronikleşmesi, vücutta inflamasyonu artırabilir ve bağışıklık yanıtlarını zayıflatabilir.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 9

YÜKSEK KALP ATIŞI

Stres, vücudun sempatik sinir sistemini aktive ederek kalp atış hızını artırır. Bu tepki, vücudu olası bir tehdit ile başa çıkmaya hazırlar. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, stresli durumlar vücutta artan adrenalin salgısı ile birlikte kalp atış hızını hızlandırabilir ve buna bağlı olarak hızlı nefes alıp verme (hiperventilasyon) görülür.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 10

SİNDİRİM PROBLEMLERİ

Stresin, sindirim sistemi üzerindeki etkileri çok geniştir. Stres, sindirim sistemindeki kasların kasılmasını artırarak mide problemlerine, hazımsızlığa, asidik reflüye, şişkinliklere ve hatta bağırsak problemlerine yol açabilir. Gut dergisinde yapılan bir çalışmaya göre, stresin gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri, özellikle bağırsak hareketlerini bozarak karın ağrılarına ve iritabl bağırsak sendromuna (IBS) yol açabilir.

Vücudunuzun stresi kaldıramadığını gösteren 11 işaret - 11

KAS GERİLMESİ

Stres, vücudun kaslarını kasılmaya zorlar ve bu da kas gerilmesi ile ağrılara yol açar. American Psychological Association (APA) tarafından yapılan araştırmalara göre, stres vücudun "savaş ya da kaç" (fight or flight) yanıtını tetikler. Bu yanıt, kaslarda gerginliğe yol açabilir ve kronik ağrılara veya gerilim tipi baş ağrılarına neden olabilir. Çalışmalar, stresin özellikle boyun, sırt ve omuz bölgelerinde kas gerilmesine yol açtığını göstermektedir.

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