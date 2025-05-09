Vücuttaki eksikliği 7 ciddi hastalık nedeni: Hayati önem taşıyan vitamin

2- ANEMİ

C vitamini vücudun yiyeceklerden demiri emmesine yardımcı olur. Demir, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımı için gereklidir. Yeterli C vitamini olmadan demir emilimi düşer ve bu da günümüzde oldukça yaygın olan demir eksikliği anemisine yol açar.

Bu, yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olur. C vitamini eksikliği olan kişilerde genellikle vücutları demiri düzgün kullanamadığı için anemi görülür. Bu durum tamamen tedavi edilebilir.