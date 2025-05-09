Vücuttaki eksikliği 7 ciddi hastalık nedeni: Hayati önem taşıyan vitamin
C vitamini, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en önemli bileşiklerden biridir ve genel sağlığımızda büyük rol oynar. Belirli görevler söz konusu olduğunda, C vitamini yaraları iyileştirmede, enfeksiyonlarla savaşmada ve cildi, kemikleri ve kan damarlarını destekleyen bir protein olan kolajen yapımında hayati öneme sahiptir. C vitamini büyük ölçüde turunçgillerde bulunur ve eksikliği bir dizi sağlık sorununa neden olabilir.
1- SKORBÜT
Skorbüt, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan en yaygın hastalıktır, ancak artık nispeten nadirdir. Genellikle çok düşük C vitamini alımından birkaç ay sonra gelişir. Semptomlar arasında yorgunluk, güçsüzlük, diş eti kanaması, kolay morarma ve eklem ağrısı bulunur.
Tedavi edilmezse, iskorbüt ciddi diş eti hastalığına, diş kaybına ve hatta vücudun içinde kanamaya neden olabilir. Bunun nedeni, kan damarlarını ve dokuları sağlıklı tutan güçlü kolajen yapmak için C vitaminine ihtiyaç duyulmasıdır.