Vücuttaki eksikliği 7 ciddi hastalık nedeni: Hayati önem taşıyan vitamin

4- DİŞ ETİ HASTALIĞI

Yeterli C vitamini olmadan diş etleri zayıflar ve iltihaplanır. Bu, diş etlerinin kanamasına, şişmesine ve ağrıya neden olur. Şiddetli vakalarda diş etleri morarıp çürüyebilir ve diş kaybına yol açabilir. Sağlıklı diş etlerinin güçlü kalmak ve bakterilerle savaşmak için C vitaminine ihtiyacı vardır.



5- EKLEM VE KEMİK SORUNLARI



C vitamini eksikliği eklem ağrısına ve eklemlerin içinde kanamaya bağlı şişmeye neden olabilir. Ayrıca kemikleri destekleyen kolajeni zayıflatarak kemik sağlığını etkiler. Bu, kırılgan kemiklere, kırıklara ve osteopeni (zayıflamış kemikler) gibi durumlara yol açabilir. C vitamini düşük olan çocuklarda kemik büyümesi gecikebilir ve ağrı olabilir.