Vücuttaki iltihabı artırıyor: Her gün tüketilen besin kolesterolü de yükseltiyor
Vücudun doğal savunma mekanizmasının bir parçası olan iltihap, kısa süreli olduğunda yararlı olsa da, kronik hale geldiğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, özellikle beslenme alışkanlıklarının iltihaplanma üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguluyor.
İltihap, bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona karşı verdiği tepki olarak tanımlanıyor. Vücudu korumak için devreye giren bu mekanizma, kızarıklık, şişlik, ağrı ve ısı artışı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ancak bu süreç kronikleştiğinde, bağışıklık sistemi sağlıklı dokulara da saldırabiliyor. Bu durum, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor.
Uzmanlara göre, rafine karbonhidratlar, eklenmiş şekerler, işlenmiş etler ve trans yağlar gibi modern diyetin yaygın bileşenleri iltihaplanmayı tetikliyor.