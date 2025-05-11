Vücuttaki iltihabı artırıyor: Her gün tüketilen besin kolesterolü de yükseltiyor

DENGELİ BESLENME ŞART

Uzmanlar, bu riskleri azaltmak için işlenmiş gıdalardan kaçınılması, tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi, omega-3 açısından zengin besinlerin tüketilmesi ve genel olarak dengeli bir diyetin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres yönetimi de iltihapla mücadelede önemli rol oynuyor.