Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Amla, vücuttaki C vitamini seviyelerini yenilemek için ihtiyacınız olan her şeye sahip. C vitamini bağışıklık sisteminin en iyi dostudur! Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur ve soğuk algınlığı ve gribi uzak tutar. Zencefil ve zerdeçal, antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikleriyle karışıma katkıda bulunarak bağışıklık sistemine üçlü bir destek sağlar.