Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var

İyi beslenmeye, sağlıklı bir diyete ve fiziksel egzersize ne kadar çok yatırım yaparsak, o kadar çok fayda elde ederiz. Ve günlük rutininize kolay ve güçlü bir doğal takviye arayan biriyseniz, bu karışım tam size göre. Bu altın suyu, vücut için harikalar yaratabilen besinler, antioksidanlar ve iltihap önleyici özelliklerle doludur. Amla, zencefil ve zerdeçal suyunu günlük içmenin 7 faydası

Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 1

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Amla, vücuttaki C vitamini seviyelerini yenilemek için ihtiyacınız olan her şeye sahip. C vitamini bağışıklık sisteminin en iyi dostudur! Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur ve soğuk algınlığı ve gribi uzak tutar. Zencefil ve zerdeçal, antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikleriyle karışıma katkıda bulunarak bağışıklık sistemine üçlü bir destek sağlar.


N-LIFE HABERLERİ

Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 2

İLTİHAPLANMAYI BİTİRİR

Kronik inflamasyon, artritten kalp sorunlarına kadar birçok hastalığın köküdür. Zencefil ve zerdeçal, güçlü anti-inflamatuar özellikleriyle bilinir. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin ve zencefilin biyoaktif bileşenleri, inflamasyonu yatıştırmaya, eklem ağrısını azaltmaya ve vücudunuzu mutlu ve ağrısız tutmaya yardımcı olur.


Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 3

SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIR

Hiç şişkinlik hissettiniz mi veya hazımsızlıkla mı mücadele ediyorsunuz? Bu karışım sizin yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Zencefil mideyi rahatlatması, mide bulantısını azaltması ve sindirimi iyileştirmesiyle ünlüdür. Amla sindirim enzimlerini uyarmaya yardımcı olarak bağırsaklarınızın en iyi durumda kalmasını sağlar. 


Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 4

TOKSİNLERİ TEMİZLER

Vücudunuz günlük olarak toksinlerle uğraşır ve karaciğeriniz ve böbrekleriniz onları temizlemek için çok çalışır. Amla doğal bir diüretik görevi görerek vücudunuzun idrar yoluyla zararlı toksinlerden kurtulmasına yardımcı olur. Zencefil karaciğer fonksiyonunu destekler ve zerdeçal detoksifikasyona yardımcı olur. Bu karışımı pahalı detoks programları olmadan doğal bir arınma olarak düşünün!


Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 5

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Kalp sağlığı önemlidir ve bu güçlü içecek birden fazla şekilde yardımcı olur. Amla'nın kolesterolü düşürdüğü ve kan basıncını düzenlediği bilinirken, zencefil kan dolaşımını iyileştirir ve kan pıhtılarını önler. Rutininize bu basit eklemeyle, kalbinizi güçlü ve korumalı tutmak için büyük bir adım atmış olursunuz.


Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 6

PARLAK CİLT VE SAÇLAR

Işıltılı bir cildi ve gür saçları kim sevmez ki? Amla, cildinizi hasardan koruyan, kolajen üretimini artıran ve kırışıklıkları uzak tutan antioksidanlarla doludur. Ayrıca saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini önler ve saç büyümesini teşvik eder. Bunu zerdeçalın cildi aydınlatıcı etkileriyle birleştirin ve doğal bir güzellik toniği elde edin!


Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 7

KANSER KARŞITI

Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, potansiyel kanser karşıtı özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırmalar hala devam ederken, bazı çalışmalar kanserli hücre büyümesini önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bu bir tedavi olduğu anlamına gelmese de, zerdeçalı diyetinize dahil etmek daha iyi sağlık ve hastalık önleme yolunda bir adım olabilir.


Vücuttaki iltihabı azaltıp, toksinleri temizliyor: 3 malzemeli karışımın 1 bardağında 7 fayda var - 8

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

  • 1 taze amla (veya 1 yemek kaşığı amla suyu)
    2,5 cm'lik zencefil parçası
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu (veya 2,5 cm'lik taze zerdeçal kökü)
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • Yarım çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

    Yöntem:

  • Tüm malzemeleri suyla pürüzsüz olana kadar karıştırın.
  • Karışımı süzün ve posasını çıkarın.
  • Maksimum fayda için aç karnına taze olarak için!
DAHA FAZLA GÖSTER