Yaban mersini ya da muz: Hangisi daha sağlıklı?

BU BESİNLERDEN NE KADARINA İHTİYACINIZ VAR ?

İyi bir sağlık için bu besinlerden ne kadarına gerçekten ihtiyacımız olduğunu anlamak önemlidir:



C Vitamini: Yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı (RDA) erkekler için yaklaşık 90 mg ve kadınlar için 75 mg'dır. Bir porsiyon yaban mersini (9,7 mg) bunun küçük bir kısmını sağlar ancak yine de değerlidir.



K Vitamini: K vitamini için RDA erkekler için yaklaşık 120 mcg ve kadınlar için 90 mcg'dir. Yaban mersini günlük ihtiyacınızın yaklaşık %24'ünü karşılamanıza yardımcı olur.



Potasyum: Potasyum için RDA 3.500 mg'dır. Bir muz size bunun yaklaşık %10'unu verir ve bu da onu potasyum alımını iyileştirmek için harika bir seçim haline getirir.



B6 Vitamini: B6 vitamini için RDA yetişkinler için 1,3 ila 2 mg'dır. Bir muz size günlük ihtiyacınızın yaklaşık %31'ini sağlayabilir.





