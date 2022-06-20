Yağ bezesi hakkında bilinmesi gerekenler

HİÇBİR ŞİKAYETE YOL AÇMAYABİLİR

Yağ bezeleri çoğunlukla hiçbir şikayete yol açmazken, çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olarak ağrı, uyuşma ve karıncalanma şikayetlerine neden olabilir.

Kolunuz, bacağınız ya da sırtınızdaki yağ bezesinin uzun zamandır var olması, küçük olması, ağrı yapmaması ve büyümemesi tümörün iyi huylu olduğu algısına neden olmamalı. Zira bu yanlış inanış, tanı ve tedavide gecikmelere yol açabilir.