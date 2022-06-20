Yağ bezesi hakkında bilinmesi gerekenler

Haberler | 20.06.2022 - 15:09 - Son Güncelleme : 20.06.2022 - 16:12
Vücudun herhangi bir yerinde yağ bezesi olarak adlandırılan küçük yumru şeklindeki lipomlar çoğu zaman zararsız olabildiği gibi bazen de tehlikeli olabiliyor.
Bu nedenle “Basit bir yağ bezesi” diyip geçmemek ve mutlaka hekime başvurmak gerekiyor.
Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, yağ bezesi hakkında bilinmesi gereken beş önemli noktayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Çoklu yağ bezesi olan kişilerin üçte birinde ailesel yatkınlık görülürken, çoğu zaman yağ bezelerinin neden kaynaklandığı bilinmez.
Kilolu hastalarda daha sık karşılaşılırken, hızlı kilo alımı döneminde yağ bezesinin boyutu da büyüyebilir. Ancak kişinin kilo vermesiyle yağ bezelerinin boyutunda küçülme olmaz.
Yağ bezeleri çoğunlukla hiçbir şikayete yol açmazken, çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olarak ağrı, uyuşma ve karıncalanma şikayetlerine neden olabilir.
Kolunuz, bacağınız ya da sırtınızdaki yağ bezesinin uzun zamandır var olması, küçük olması, ağrı yapmaması ve büyümemesi tümörün iyi huylu olduğu algısına neden olmamalı. Zira bu yanlış inanış, tanı ve tedavide gecikmelere yol açabilir.
Kötü huylu yumuşak doku tümörleri, iyi huylu yumuşak doku tümörlerine göre çok daha nadir görülsede, bu şişlikler kötü huylu yumuşak doku tümörünün belirtisi olabilir.
Hastalar genelde yavaş büyüyen şişliğin son zamanlarda boyutunun hızlı artışı nedeniyle hekime başvuruyor. Özellikle derin yerleşimli, hızlı büyüyen, sert ve ağrılı şişlikler kötü huylu olması açısından ayrıca uyarıcı olmalı. Kesin teşhis ve tedavi için zaman kaybetmeden Ortopedik Onkoloji hekimine başvurulmalı.
Buradaki en önemli nokta, mevcut şişliğin iyi huylu yağ bezesi olup olmamasının kesin bir şekilde ortaya konması. Detaylı muayene sonrası MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.
Sadece Ultrasonografi ile tanı koymak doğru olmayabilir. Şüpheli durumlarda biyopsi yaparak tanı kesinleştirilebilir. Tanısı kesinleşmemiş hiçbir tümör ameliyatla çıkarılmamalı.