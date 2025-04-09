Yağ yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? Sandığınız gibi olmayabilir
Diyetinizden yağı tamamen çıkarmak, kalori alımının azalması nedeniyle başlangıçta kilo kaybına yol açabilir. Ancak, aynı zamanda temel vitaminlerin emilimini engelleyebilir, hormon üretimini bozabilir ve açlığı artırabilir. Dengeli bir beslenme, sağlıklı yağları ölçülü bir şekilde kullanmayı gerektirir. Peki, yağ yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda ne olur?
Çok fazla yağ atardamarlarınızı tıkar. Kilo alımına yol açar. Kalori doludur. Ve bunların hepsi biraz doğruluk payı taşıyabilir. Peki beslenmenizden yağı çıkardığınızda ne olur?
Vücudunuzun yağa ihtiyacı vardır. Evet, kilo vermeye çalışıyor olsanız bile. Sağlıklı yağlar, A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur, hormon üretiminde rol oynar, cildinizi esnek ve beyninizi keskin tutar ve enerji sağlar; özellikle düşük karbonhidratlı veya aktif diyet yapan kişiler için. Ancak tüm yağlar eşit yaratılmamıştır. Soğuk sıkım zeytinyağı ile yoğun şekilde rafine edilmiş yağlar arasında dünya kadar fark vardır.