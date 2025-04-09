Yağ yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? Sandığınız gibi olmayabilir

CİLT VE SAÇ PARLAKLIĞI

Bu bir gecede gerçekleşen bir değişiklik değildir, ancak zamanla yeterli miktarda temel yağ asidi almamak cildinize ve saçınıza yansıyabilir.



Şunları fark edebilirsiniz:

Kuru, pullu cilt

Kırılgan tırnaklar

Saçlarda matlık veya artan saç dökülmesi

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri keten tohumu, hardal veya hatta balık yağı (vejetaryen değilseniz) gibi yağlarda bulunur. Bu nedenle yağdan uzak duruyorsanız, bunları başka kaynaklardan aldığınızdan emin olun.



YAĞ TÜKETMEMENİN FAYDASI VAR MI?



Kalp rahatsızlığınız varsa, doymuş ve trans yağları (genellikle kızarmış yiyeceklerde ve rafine yağlarda bulunur) azaltmak riskinizi azaltabilir.



PCOS, insülin direnci veya obezitesi olan kişiler, kilo ve hormonal sorunları yönetmek için daha düşük yağlı bir diyetten faydalanabilirler.



Karaciğer veya safra kesesi sorunları, yağın azaltılması semptomları hafifletebilir.

Ancak yine de, azaltmak tamamen kesmekten farklıdır. Tamamen yağsız bir diyet, iyi planlanmadığı ve diğer sağlıklı yağ kaynaklarını içermediği sürece otomatik olarak sağlıklı değildir.





