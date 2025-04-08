Yakalanan köpek balığı kanser hastalarına dağıtıldı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Akdeniz açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 4.5 metre uzunluğundaki köpek balığı, kanser hastalarına dağıtıldı.
Balıkçı Şahin Gökalp, arkadaşlarıyla birlikte Yumurtalık ve Karataş'ta Akdeniz'e balık avlamak için açıldı. Gökalp'in ağlarına bir süre sonra 4.5 metre uzunluğunda 400 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Nadir yakalanan köpek balığını gören balıkçılar sevinip ağı güçlükle çekerek köpek balığını gemiye çıkardı. Gökalp daha sonra da köpek balığını Adana'daki balıkçı dükkanına getirip sergilemeye başladı. Vatandaşlar köpek balığına yoğun ilgi gösterdi.