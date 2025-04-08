Yakalanan köpek balığı kanser hastalarına dağıtıldı

''KANSERE YAKALANMAYAN TEK CANLI''

Gökalp, köpek balığının kanser hastalarına iyi geldiğini öğrenince onlara ücretsiz dağıttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Köpek balığı her sezon bu mevsimlerde 4 ya da 5 gün çıkıyor. Profesörlerin dediği gibi kansere yakalanmayan tek canlı. O yüzden biz de kanser hastası olan tüm müşterilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bundan 8 yıl önce de 6.5 metre uzunluğunda yakalamıştık. Onu da vatandaşlara dağıtmıştık. Yakalaması zor ancak çıkarması da bir o kadar zahmetli oldu. Balık 400 kilogram civarındaydı ve vatandaşlar tarafından çok ilgi gördü" dedi.