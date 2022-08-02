Yapılan bir araştırmaya göre spor yapmak yaşam süresini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, yetişkinler bir haftada 150-300 dakika arası normal seviyede bir fiziksel aktivitede bulunmalı ya da 75 ile 150 dakika arasındaki bir sürede sıkı bir egzersiz yapmalı.

Ancak yapılan araştırmaya göre verilen bu süreden daha fazla egzersiz yapanlar, yapmayanlara göre daha çok yaşıyor.