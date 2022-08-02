Yapılan bir araştırmaya göre spor yapmak yaşam süresini uzatıyor

Haberler - ntv.com.tr | 02.08.2022 - 14:56 - Son Güncelleme : 04.08.2022 - 17:03
Yapılan yeni bir çalışmaya göre, daha uzun yaşamak için önerilenden daha fazla egzersiz yapmak gerekiyor. CNN Health’te yayınlanan bir araştırmaya göre, ne kadar egzersiz yaptığınız yaşam sürenizle doğru orantılı olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, yetişkinler bir haftada 150-300 dakika arası normal seviyede bir fiziksel aktivitede bulunmalı ya da 75 ile 150 dakika arasındaki bir sürede sıkı bir egzersiz yapmalı.
Ancak araştırmaya göre, verilen bu süreden daha fazla egzersiz yapanlar, yapmayanlara göre daha çok yaşıyor.
Araştırmacılar 116 binden fazla yetişkini Amerikan Kalp Derneği’nin dergisi Circulation’da yayınlanan bir çalışmaya tabi tuttu. Çalışmaya katılan bireyler, son 30 yılda boş zamanlarında ne tür aktiviteler yaptıklarını paylaştı. Araştırmacılar, harcanan zaman ile egzersiz yoğunluğunu ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.
Erken ölümlerin en az görüldüğü bireylerin, bir haftada 150-300 dakika aralığında ağır spor yapanlar ya da 300-600 dakika aralığında orta derecede spor yapanlar olduğu ortaya çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu spor süresi aralığından çok daha fazla olan bu süreler, daha çok egzersiz yapanların, daha uzun yaşadığını ortaya koydu.
Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı bölümüne göre, orta düzeyde bir egzersiz, tempolu yürüyüş, tenis oynamak, çimleri biçmek gibi aktiviteleri içerirken ağır bir spor, koşu, doğa yürüyüşü veya futbol oynamak gibi aktiviteleri kapsıyor.
Haftada 10 saat spor yapmak size çok fazla gelebilir. Özellikle çalışanlar için bu tür bir zaman ayırmak imkansız gibi görünüyor ancak yapılan bazı çalışmalar, günlük rutinin içine sıkıştırılmış egzersizlerin, sporun hayatınızda daha kalıcı olmasını sağladığını gösteriyor.