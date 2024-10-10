Yaşlanma etkilerini geciktiriyor, kırışıklıkları azaltıyır: Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler hangileri?

Ayrıca, cilt sağlığı için önemli bir rol oynar ve yaşlandıkça kolajen üretimi azalır, bu da ciltteki kırışıklıkların ve sarkmaların artmasına neden olabilir. Kolajen takviyeleri, cilt sağlığını desteklemek veya eklem ağrılarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.