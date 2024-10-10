Yaşlanma etkilerini geciktiriyor, kırışıklıkları azaltıyır: Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler hangileri?
Kolajen, cilde yapısını, esnekliğini ve gerginliğini veren proteindir. Yaşlandıkça,her yıl cildimizdeki kolajen azalıyor. Yaşlandıkça kırışıklık ve cilt incelmesi eğiliminin sebebi budur. Kolajen takviyeleriyle yaşlanma etkilerini geciktirmek, kırışıklıkları azaltmak mümkün. Peki, kolajen içeren besinler hangileri? Kolajen hangi meyve sebzelerde var?
Kolajen, vücutta bulunan en yaygın proteinlerden biridir ve bağ dokularının ana yapı taşıdır. Cilt, kemikler, tendonlar, kıkırdaklar ve kan damarları gibi birçok dokuda bulunur. Kolajen, dokulara dayanıklılık ve elastikiyet sağlar, bu da vücudun genel yapısının korunmasına yardımcı olur.