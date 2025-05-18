Yatmadan önce içmeyin: Asit reflüsünü tetikleyebilir

BİTKİ ÇAYLARI

Asit reflüsünü engellemek ve iyi bir uyku uyumak isteyenler için bitki çayları harika bir alternatif sunmaktadır. Papatya veya zencefil gibi sıcak ve kafeinsiz bitki çayları, hem sakinleştirici özellikleriyle uykuyu destekler hem de sindirimi kolaylaştırır.



Sonuç olarak, gece yatmadan önce tüketeceğiniz içeceklerin türü, uyku kalitenizi ve reflü semptomlarınızı doğrudan etkileyebilir. Reflüye yatkınsanız, asidik ve kafeinli içeceklerden kaçınmak, gece boyunca rahat bir uyku için en iyi çözümdür.