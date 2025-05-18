Yatmadan önce içmeyin: Asit reflüsünü tetikleyebilir
Yatmadan önce tüketilen bazı içecekler, özellikle asidik özellikleriyle bilinenler, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, gastroözofageal reflü hastalığı gibi kronik asit reflüsü yaşayan kişiler için daha da belirgin hale gelir. Portakal suyu, kahve, gazlı içecekler ve sıcak çikolata gibi popüler içecekler, asit reflüsünü tetikleyebilir ve gece boyunca uyku düzenini bozabilir.
ASİT REFLÜSÜ VE UYKU
Uluslararası Gastrointestinal Bozukluklar Vakfı'na göre, GERD hastalarının %79'u uykudan sonra semptomlar yaşamakta ve bu durum uyku kalitesini olumsuz etkilemektedir.