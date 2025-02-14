Yatmadan önce tüketildiğinde cildi yaşlandıran 4 besin
Dermatolog Dr. Kate Jameson, birçok kişi tarafından genellikle akşam saatlerinde tüketilen bazı popüler atıştırmalıkların ciltte istenmeyen kırışıklıklara yol açabileceğini belirterek uyardı. Uzman isim, bu tür ürünler yerine daha sağlıklı besin seçeneklerine yönelmenin, cildin yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini açıkladı.
Uzman isim, yatmadan önce kaçınılması gereken yüksek glisemik indeksli atıştırmalıkların başında cips, bisküviler, beyaz çikolata ve enerji içeceklerinin geldiğini ifade etti.