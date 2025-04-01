Yaz aylarında ortaya çıkan 5 yaygın sağlık sorunu

SUSUZ KALMA

Sıcak hava daha fazla terlemenize neden olur ve bu da vücuttan su ve temel minerallerin kaybına yol açar. Bu sıvıları yenilemezseniz, baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk ve kuru cilde neden olabilen dehidratasyon yaşayabilirsiniz.





