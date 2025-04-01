Yaz aylarında ortaya çıkan 5 yaygın sağlık sorunu
Yaz mevsimi güneş, tatil ve açık hava eğlencesi getirir, ancak aynı zamanda bazı sağlık zorluklarını da beraberinde getirir. Bu dönemdeki aşırı sıcaklık, artan nem ve yaşam tarzı değişiklikleri insanları belirli sağlık sorunlarına daha yatkın hale getirebilir. Susuzluktan gıda zehirlenmesine kadar, yaz dikkatli olmazsak refahımızı olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenmeyin. Birkaç önlemle sağlıklı kalırken yaz mevsimin tadını çıkarabilirsiniz. İşte yaz mevsiminde en sık karşılaşılan sağlık sorunları.
SUSUZ KALMA
Sıcak hava daha fazla terlemenize neden olur ve bu da vücuttan su ve temel minerallerin kaybına yol açar. Bu sıvıları yenilemezseniz, baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk ve kuru cilde neden olabilen dehidratasyon yaşayabilirsiniz.