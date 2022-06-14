Yaz hamilelerine özel 10 etkili öneri

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUNUN

Hamilelikte yükselen östrojen hormonu başta olmak üzere birçok hormonel değişiklik nedeniyle ciltte koyulaşma sağlayan melanin pigmentlerinde artış oluyor. Melaninin artmasıyla ciltte kolayca koyulaşma ve lekelenmeler gelişebilir. Gebelik maskesi dediğimiz burun üstü, dudak üstü ve yanaklarda belirgin olan koyulaşmayla beneklenme yaz aylarında sıkça görülür. Gebelik maskesi güneşte fazla kalınması durumunda çok daha belirgin bir hal alabilir ve doğum sonrasında da kaybolmayabilir.

Bu tür cilt lekelenmelerini önlemek ve sıcak çarpmasından korunmak için güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın, zorundaysanız güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika önce yüksek faktörlü ürün kullanın. Ürünü her 2-3 saatte bir tekrarlayın, gözlük ile şapka kullanmayı da asla ihmal etmeyin.