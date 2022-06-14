Yaz hamilelerine özel 10 etkili öneri

Haberler | 14.06.2022 - 15:25
Hamilelik dönemi yaz aylarına denk gelen anne adayları havadaki sıcaklık ve nem oranının yükselmesiyle zaman zaman bunalabiliyor, nefes almakta güçlük çekebiliyor ve daha kısa sürede yorulabiliyorlar.
Peki yaz hamileleri nelere dikkat etmeli?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Önder Sakin, anne adaylarına yaz mevsiminde sağlıklı ve rahat bir hamilelik geçirebilmeleri için dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
Hamilelikte yükselen östrojen hormonu başta olmak üzere birçok hormonel değişiklik nedeniyle ciltte koyulaşma sağlayan melanin pigmentlerinde artış oluyor. Melaninin artmasıyla ciltte kolayca koyulaşma ve lekelenmeler gelişebilir. Gebelik maskesi dediğimiz burun üstü, dudak üstü ve yanaklarda belirgin olan koyulaşmayla beneklenme yaz aylarında sıkça görülür. Gebelik maskesi güneşte fazla kalınması durumunda çok daha belirgin bir hal alabilir ve doğum sonrasında da kaybolmayabilir.
Bu tür cilt lekelenmelerini önlemek ve sıcak çarpmasından korunmak için güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın, zorundaysanız güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika önce yüksek faktörlü ürün kullanın. Ürünü her 2-3 saatte bir tekrarlayın, gözlük ile şapka kullanmayı da asla ihmal etmeyin.
Yeterli su tüketimi böbreklerin sağlıklı çalışabilmesi ve bu sayede vücuttaki toksinlerin atılabilmesi için çok önemli. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları, erken doğum, hemoroit ve hazımsızlık gibi pek çok ciddi tablonun önlenmesinde de kilit rol üstlenir. Ayrıca yazın sıcak havalarda yeterince sıvı almamak dehidratasyona yol açabilir. Bunların yanı sıra hamilelikte 34. haftadan sonra amnion sıvısının fizyolojik olarak azalması bebeğin hareket alanının daralması, tüm kordonun sıkışması, oksijen alımında yetersizlik ve gelişme geriliği başta olmak üzere pek çok olumsuz tablolara neden olabilir.
Özellikle yaz aylarında terleme ve solunum yoluyla normalden daha fazla sıvı kaybı olduğu için günlük alınan sıvı miktarının kaybedilen miktardan en az 500 ml daha fazla olması gerekir. Sağlıklı bir hamilelik için yaz mevsiminde en az iki litre su tüketilmeli. Bu nedenle yaz aylarında susamadığınız zaman bile bol su içmelisiniz.
Vücut ısısının 39 derecenin üzerine yükselmesi bebekte bazı yapısal sakatlıklara yol açabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde aşırı egzersiz yapmaktan, sıcak buhar, sauna, hamam ve termal sular gibi vücut ısısını 39 derece üzerine çıkarabilecek durumlardan kaçınmalısınız. Ayrıca rahat ve bol kıyafetler tercih etmeli, pamuklu çamaşırlar kullanmalısınız.
Kanama, su gelmesi ve erken doğum tehdidi gibi durumlar olmadığı takdirde spor yapabilir ve denizde yüzebilirsiniz. Bu genel vücut sağlığı açısından önemli. Kasları güçlendirmek ve kan dolaşımını düzenlemek başta olmak üzere sağlığımız üzerinde pek çok fayda sağlayan yüzme, hamilelik döneminde en sağlıklı ve en uygun sporlar arasında yer alır. Ancak jet-ski, su kayağı, su altı dalışları ve su kaydırakları gibi su sporları da hamilelik sürecinde önerilmez.
Denizden çıktıktan sonra ıslak mayoyla kalmak genital enfeksiyonların artmasına neden olan önemli hijyen hatalarından birini oluşturur. Sentetik çamaşırlar da genital bölgenin havalanmasını engeller.
Oksijenlenmesi iyi olmayan, kapalı, sıcak ve nemli bir ortam da mantar gelişimi için zemin hazırlar. Genital havalanma, oksijenlenme ve kuruluk da hem bu tür şikayetlerin gelişimini önler, hem de enfeksiyonların azalmasını sağlar. Bu nedenle denizden çıktıktan sonra mayonuzu hemen değiştirin, kuru kalmasına özen gösterin, rahat kıyafetler tercih edin ve genital bölgenin havalanmasına müsaade edin.
Hamilelikte gereğinden fazla kilo alımı anne adaylarının yaz aylarını daha ağır geçirmelerine neden olabilir. Solunum problemlerinin daha fazla olması ve sık nefes alış verişlerinin yorucu hale gelmesi, sıcak hava, nem ve ağırlaşmış bir vücut, bu sürecin daha zor geçmesine yol açabilir.
Hamilelikte önerilen kilo alımı kişiye özel olmakla birlikte 7-12 kilo arasında değişir. Sağlık problemlerinin önlenmesi ya da daha az görülmesi için alınan kilonun uygun aralıklarda tutulması, yeterli ve uygun spor hareketlerinin yapılmasını önerilir. Yoga, pilates, yüzme ve hafif tempolu yürüyüşler, hamilelik için en uygun egzersizleri oluşturur.
Yaz aylarında sık aralıklarla ve az miktarlarda yemeye özen gösterin. Daha hafif ve sindirimi daha kolay besinleri tercih edin. Yaz aylarında ağır yiyecekler tüketilmesi sindirim sistemi zorluklarına, ağırlaşmalara, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin daha fazla görülmesine yol açabilir.
Et, süt, yumurta, yeşillikler, mevsim meyveleri ve kuruyemişleri günlük belli oranlarda tüketmeye özen gösterin. Örneğin her gün 200-300 gram kırmızı veya beyaz et, 200-300 cc taze pastörize günlük süt ve bir adet iyi pişmiş veya haşlanmış yumurtayı ihmal etmeyin. Ara öğünlerde de meyve ve kuruyemiş tüketmeyi alışkanlık haline getirin.
Yaz aylarında ödem daha fazla görülebilir. Tansiyon takibi ödem sorunu yaşayan anne adaylarında önem taşır ve aksatmadan yapılması gerekir. Fizyolojik ödemler için düzenli kısa süreli egzersizler yapmak, proteinli beslenmeye dikkat etmek, tuz tüketiminden kaçınmak, uzun süre ayakta kalmamak, yine uzun süre aynı pozisyonda oturmamak, aralıklı olarak bacakları hareket ettirmek, ayakları yükselterek dinlendirmek, kan dolaşımının sağlanması ve ödemin azaltılması açısından dikkat etmeniz gereken kuralları oluşturur.
Hamilelikte kas, eklem ile tendonlarda gevşemeler ve genişlemeler olur. Bu değişiklikler nedeniyle bu süreçte eklem sakatlıkları, burkulmalar, dönmeler, çıkıklar ve kırıklar çok daha sık görülür. Bu olumsuzlukları önlemek için yaz aylarında yürüyüş ve spor yaparken yumuşak tabanlı rahat ayakkabılar giymeye özen gösterin.
Yaz aylarında sıcak basmalarına karşı sık sık duş almayı alışkanlık edinin. Ancak vücut ısınızın stabil kalması için çok soğuk veya aşırı sıcak duşlardan kaçınmanız çok önemli.