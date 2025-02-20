Yemekten sonra canımız neden tatlı çeker? Bilim insanları sebebini buldu: Obeziteye çare olabilir

Araştırmacılar, farelerden alınan beyin dilimlerini, opioidlerin bağlandığı reseptörleri görsel olarak inceleyebilmek için floresan bir solüsyonda yıkadılar. Bu reseptörlerin en yoğun bulunduğu bölgenin, beslenme ve diğer davranışları düzenleyen talamusun paraventriküler çekirdeği olduğu belirlendi. Bu bulgu, şeker isteğinin ARC ile PVT arasındaki etkileşimle ilişkili olduğunu gösteriyor.