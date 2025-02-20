Yemekten sonra canımız neden tatlı çeker? Bilim insanları sebebini buldu: Obeziteye çare olabilir
Max Planck Metabolizma Araştırma Enstitüsü'nden Henning Fenselau ve ekibi, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerle, tokluk hissini sağlayan nöronların aynı zamanda şeker isteğini tetiklediğini de ortaya koydu. Mevcut bulgular, tatlıya olan tutkumuzun nörolojik bir temele dayandığını gösteriyor.
Daha önce yapılan araştırmalarda, beyindeki doğal opioidlerin şeker isteği üzerinde önemli bir rol oynadığı tespit edilmişti. Bu opioidleri üreten ana bölge; beynin iştah, metabolizma ve hormonları düzenleyen hipotalamusundaki "arkuat çekirdek bölgesi" olarak biliniyor. Bu alandaki POMC nöronları, tokluk hissini de kontrol ediyor.