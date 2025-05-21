Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş

Eğer yemek sonrası öksürük, boğaz temizleme ya da ses kısıklığı gibi semptomlar yaşıyorsanız bunları hafife almayın. Sessiz reflü, uzun vadede ciddi sağlık sonuçları doğurabilecek bir rahatsızlıktır. Erken müdahale, hem yaşam kalitesini artırır hem de ileride gelişebilecek ciddi riskleri önler.





