Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş

Yemeklerden sonra öksürük ya da boğaz temizleme ihtiyacı gibi belirtiler, genellikle önemsiz gibi görülse de, aslında ciddi bir sağlık sorununa, sessiz reflüye işaret edebilir. Üstelik bu durum, uzun vadede gırtlak, yemek borusu ve tiroid kanseri gibi ölümcül hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.

Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş - 1

SESSİZ REFLÜ NEDİR?

Sessiz reflü, mide asidinin yemek borusundan daha yukarı çıkarak boğaz ve ses tellerini tahriş etmesidir. "Sessiz" denmesinin sebebi, klasik reflüdeki yanma hissinin her zaman görülmemesidir.

Yaygın belirtileri şunlar;

  • Yemekten sonra öksürme
  • Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı
  • Boğazda yumru hissi
  • Ses kısıklığı
  • Aşırı geğirme veya boğazda mukus birikmesi hissi
  • Gece öksürük nöbetleri


N-LIFE HABERLERİ

Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş - 2

Araştırmalar, uzun süreli ve tedavi edilmemiş reflünün bazı kanser türleriyle risk ilişkisi taşıdığını gösteriyor. Örneğin:

Gırtlak kanseri hastalarının %28’inin reflü öyküsü var.

Asit, boğaz dokularında hücre mutasyonlarına yol açarak tümör oluşumunu tetikleyebiliyor.


Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş - 3

NE YAPMALISINIZ?

Semptomlarınız varsa:

Üç haftadan uzun süredir boğazda rahatsızlık, öksürük veya ses değişikliği yaşıyorsanız bir hekime başvurun.

Boğaz ve ses tellerine kamera ile bakılarak iltihap olup olmadığı tespit edilebilir.


Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş - 4

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Yemek sonrası yatmak yok: Yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakın.

Yavaş ve sakin yemek: Acele etmeden çiğneyin.

Asitli gıdalardan kaçının: Turunçgiller, domates, sirke, baharatlı yiyecekler.

Gazlı içecek ve alkolü azaltın.

Kahve tüketimini sınırlayın.

Stresi azaltmaya çalışın.


Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş - 5

Eğer yemek sonrası öksürük, boğaz temizleme ya da ses kısıklığı gibi semptomlar yaşıyorsanız bunları hafife almayın. Sessiz reflü, uzun vadede ciddi sağlık sonuçları doğurabilecek bir rahatsızlıktır. Erken müdahale, hem yaşam kalitesini artırır hem de ileride gelişebilecek ciddi riskleri önler.


Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş - 6

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