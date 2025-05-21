Yemekten sonra görülen en yaygın belirti: Meğer kanserin işaretiymiş
Yemeklerden sonra öksürük ya da boğaz temizleme ihtiyacı gibi belirtiler, genellikle önemsiz gibi görülse de, aslında ciddi bir sağlık sorununa, sessiz reflüye işaret edebilir. Üstelik bu durum, uzun vadede gırtlak, yemek borusu ve tiroid kanseri gibi ölümcül hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.
SESSİZ REFLÜ NEDİR?
Sessiz reflü, mide asidinin yemek borusundan daha yukarı çıkarak boğaz ve ses tellerini tahriş etmesidir. "Sessiz" denmesinin sebebi, klasik reflüdeki yanma hissinin her zaman görülmemesidir.
Yaygın belirtileri şunlar;
- Yemekten sonra öksürme
- Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı
- Boğazda yumru hissi
- Ses kısıklığı
- Aşırı geğirme veya boğazda mukus birikmesi hissi
- Gece öksürük nöbetleri