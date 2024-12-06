Yemekten sonra maden suyu içmek doğru mu?
Vücudun demir ve magnezyum ihtiyacını karşılayan maden suyu, özellikle sindirim sorunlarını iyileştirmede oldukça etkilidir. Genellikle yemeklerden sonra tüketilen maden suyu, her ne kadar mide asidini dengelemeye yardımcı olsa da bilinçsiz tüketimi, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.
Yer altı kaynaklarından çıkan ve doğada bulunan minerallerle zenginleşmiş bir içecek olan maden suyunun içeriğinde kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, sodyum ve sülfat bulunur.