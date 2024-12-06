Yemekten sonra maden suyu içmek doğru mu?

Bazı maden suları, yüksek sodyum içeriğine sahiptir. Sodyum, vücutta su tutulumunu artırabilirken, bu durum tansiyon problemleri olan kişilerde istenmeyen etkiler yaratabilir. Yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları veya kalp rahatsızlıkları gibi durumlar söz konusuysa, yüksek sodyum içeren maden suyu tüketiminden kaçınmak gerekir. Bu nedenle maden suyu seçerken sodyum seviyelerini kontrol etmek önemlidir.

Maden suyu, doğal minerallerle zengin olsa da, fazla miktarda tüketildiğinde vücutta aşırı mineral birikimine yol açabilir. Bu durum, böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olur. Özellikle böbrek hastalığı riski taşıyan kişiler, maden suyu tüketimini sınırlamalıdır.