Yeşil altın olarak biliniyor: Tarhun otu nedir, faydaları neler? Tarhun otu ne için kullanılır?

Tarhun otu, genellikle "tarhun" ya da "tarragon" olarak bilinen bir bitkidir. Bilimsel adı Artemisia dracunculus olan bu bitki, özellikle yemeklerde aroma vermek için kullanılır. Fransa mutfağında sıkça yer alır ve özellikle soslarda, salatalarda ve et yemeklerinde tercih edilir. Tarhun, hafif anason benzeri bir tat ve hoş bir kokuya sahiptir. Ayrıca, bazı sağlık faydaları olduğu da düşünülmektedir. Özellikle sindirimi destekleyici etkileriyle bilinir.