Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı

Özellikle kilo vermek isteyenlerin favori içeçeklerinin başında gelen yeşil çay, stresi azaltma ve beyin fonksiyonlarını iyileştirme gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Birçok araştırma, yeşil çayın genel sağlık üzerindeki sayısız faydasını ortaya koyuyor.

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 1

Beslenme, hareketsizlik, stres, ilaç kullanımı ve hormon sorunları başta olmak üzere pek çok etken, kilo vermeyi zorlaştırabilir. 

Ancak Anglia Ruskin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeşil çay ve egzersiz ikilisinin kalori yakmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, yeşil çay özütü zayıflamaya katkı sağlayabilir. Özellikle düzenli sporla birlikte tüketilen yeşil çay, yağ yakımına büyük ölçüde destek olur. Yeşil çay, termojenik özelliklerinden dolayı da metabolik hızı ve yağ yakımını artırabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 2

Yeşil çay, ruh sağlığı üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahiptir. 2018 yılında yapılan bir araştırmada, haftada en az üç fincan yeşil çay tüketenlerin, içmeyenlere kıyasla depresyona girme olasılığının yüzde 21 daha az olduğu bulundu.

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 3

Günde altı veya daha fazla bardak yeşil çay tüketenlerin ise haftada birden az tüketenlere kıyasla, tip 2 diyabet geliştirme olasılığının yüzde 33 daha düşük olduğu keşfedildi.

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 4

Edele Mancini ve Christoph Beglinger'ın 2017 yılında yaptıkları bir araştırmaya göre, yeşil çayın kaygıyı azaltma, beyin fonksiyonlarını iyileştirme, hafızayı ve dikkati artırma gibi faydaları olduğu görüldü.

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 5

Bilim insanları Sara Neshatdoust ve Caroline Saunder, yeşil çayın yeni beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olduğunu açıkladı. Yeşil çayın içeriğinde bulunan flavonoidler, beyindeki iltihabı bastırır ve stresin olumsuz etkilerine karşı korur.

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 6

Kesin olarak bilinmemekle birlikte, yeşil çayın kemik sağlığını koruduğu da öne sürülüyor. Yeşil çayın, osteoporoz riskini azaltıp azaltmadığına dair araştırmalar, uzun yıllardır devam etse de, uzmanlar bu konuda net bir yargıya varamıyor.

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