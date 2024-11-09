Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı
Özellikle kilo vermek isteyenlerin favori içeçeklerinin başında gelen yeşil çay, stresi azaltma ve beyin fonksiyonlarını iyileştirme gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Birçok araştırma, yeşil çayın genel sağlık üzerindeki sayısız faydasını ortaya koyuyor.
Beslenme, hareketsizlik, stres, ilaç kullanımı ve hormon sorunları başta olmak üzere pek çok etken, kilo vermeyi zorlaştırabilir.
Ancak Anglia Ruskin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeşil çay ve egzersiz ikilisinin kalori yakmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, yeşil çay özütü zayıflamaya katkı sağlayabilir. Özellikle düzenli sporla birlikte tüketilen yeşil çay, yağ yakımına büyük ölçüde destek olur. Yeşil çay, termojenik özelliklerinden dolayı da metabolik hızı ve yağ yakımını artırabilir.