Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur mu? Bilim insanları gerçeği açıkladı

Beslenme, hareketsizlik, stres, ilaç kullanımı ve hormon sorunları başta olmak üzere pek çok etken, kilo vermeyi zorlaştırabilir.

Ancak Anglia Ruskin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeşil çay ve egzersiz ikilisinin kalori yakmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, yeşil çay özütü zayıflamaya katkı sağlayabilir. Özellikle düzenli sporla birlikte tüketilen yeşil çay, yağ yakımına büyük ölçüde destek olur. Yeşil çay, termojenik özelliklerinden dolayı da metabolik hızı ve yağ yakımını artırabilir.