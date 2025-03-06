Yeşil üzüm mü, siyah üzüm mü: Hangisini tüketmelisiniz?
Hem siyah hem de yeşil üzümler, yüksek C ve K vitamini, potasyum, lif ve antioksidan seviyeleri dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası sunar. Siyah üzümler, iltihap önleyici ve kanser karşıtı özelliklere sahip resveratrol içerirken, yeşil üzümler enerji seviyelerine ve kilo yönetimine yardımcı olur. Aralarındaki seçim kişisel tercihlere ve sağlık hedeflerine bağlıdır.
Üzümler, dünyanın dört bir yanındaki her yaştan insan tarafından yenen popüler bir meyvedir ve harika bir atıştırmalıktır. En popüler iki üzüm çeşidi: yeşil üzüm ve siyah üzüm.