Yeşil üzüm mü, siyah üzüm mü: Hangisini tüketmelisiniz?

SİYAH ÜZÜMÜN FAYDALARI

Siyah üzümler, antiinflamatuar ve kanser karşıtı etkileri olan resveratrol de dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir. Siyah üzümler özellikle lif, C vitamini ve K vitamini açısından zengindir. Ayrıca, doğal bir şeker türü olan fruktoz içerirler.



Siyah üzümler genellikle hücrelerinizi zarardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Bu kimyasal moleküller vücudu diyabet, Alzheimer, kalp hastalığı ve Parkinson gibi belirli hastalıklardan koruyabilir.

Diyetinize siyah üzüm eklemenin en bilinen avantajlarından biri, kalp ve beyin için koruyucu bir tabaka sağladığı düşünülen resveratroldür. Bilim insanları, siyah ve kırmızı üzümlerin kabuklarında bulunabilen resveratrolün sağlık avantajları ve yaşlanmayı tersine çeviren özellikler sağladığını düşünüyor.





