Yıllardır sağlıklı diye biliniyordu: Böbrekler için kötü mü?

Böbrek endişeleriniz varsa zerdeçalı güvenli bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz:



Yemeklerde, çorba ve çay gibi yiyeceklerde az miktarda zerdeçal genellikle güvenlidir.

Çok fazla zerdeçal almadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

Kalsiyum açısından zengin öğünlere (süt ürünleri, yapraklı yeşillikler veya badem gibi) zerdeçal eklemek, oksalatları bağlayarak böbrek taşı oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

Yeterince su içmek, fazladan oksalatların atılmasına yardımcı olarak böbrek taşı riskini azaltır.

Daha önce böbrek taşı veya böbrek problemi yaşadıysanız, önemli dozlarda zerdeçal tüketmeden önce dikkatli olmalı ve doktorunuza danışmalısınız.

Böbrek rahatsızlığı olan kişiler zerdeçal ve zerdeçal takviyeleri kullanmadan önce bir doktora başvurmalıdır. Zerdeçal, çoğu şey gibi dengeyle ilgilidir. Yine de herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bir uzmana danışın.