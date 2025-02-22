Yıllardır sağlıklı diye biliniyordu: Böbrekler için kötü mü?
Sağlık yararları ile bilinen zerdeçal, özellikle yüksek doz takviyeler yoluyla aşırı tüketildiğinde böbrek sağlığı için risk oluşturabilir. Yüksek kurkumin alımı, özellikle yatkın kişilerde idrar oksalat seviyelerini artırarak böbrek taşlarına yol açabilir. Böbrek sorunları olanlar bir uzmanda danışmadan tüketmemeli. Peki, zerdeçal böbrekleriniz için kötü mü?
Zerdeçal, uzun zamandır süper bir baharat olarak kabul edilmektedir. En çok tercih edilen iltihap giderici ve geleneksel bir tıp dayanağıdır. Sağlık yararları nedeniyle uzun zamandır geleneksel tıpta kullanılır.