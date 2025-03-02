Yoğurt ve Lor Peyniri: Hangisi daha sağlıklı?

HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Yoğurt protein konusunda üstündür. Daha yüksek protein içeriği sunarken ve laktoz intoleransı olan kişiler için sindirimi daha kolayken, geleneksel lor peyniri temel probiyotikler ve doğal yağlar sağlar ve bu da her iki süt ürününü de farklı diyet ihtiyaçları için değerli hale getirir.



İnsanların sahip olduğu en büyük yanlış anlama, yoğurdun daha sağlıklı olduğudur. Aslında, öğleden sonra bir kase dolusu lor peyniri, süslü yoğurdunuz kadar iyidir. Yoğurt yemek isteseniz bile, sade çeşidini tükettiğinizden emin olun çünkü aromalı yoğuartlar katkı maddeleri ve şeker içerir ve bu da kalorisini artırır. Kilo vermeye çalışıyorsanız ev yapımı lor peyniri yiyebilirsiniz. Kilo yönetimi için her iki seçenek de etkili olabilir. Yoğurdun yüksek protein içeriği tokluk hissi yaratırken, lor peynirinin probiyotik özellikleri sindirim sağlığını destekler.





