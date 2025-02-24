Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve
30 yaş ve sonrasında özellikle kadınlarda B12, C, D vitaminleri ve demir ve kalsiyum gibi mineraller vücutta azalır. Bunu engellemek için dengeli ve sağlıklı beslenmeniz gerekir. Bazı meyveler vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin değerine sahip. Yayınlanan yeni bir çalışma, farklı yaş gruplarındaki kadınların, özellikle 30 yaş üstü kadınların günlük beslenmelerine dahil etmeleri gereken 6 meyveyi ortaya çıkardı.
Yaşlanma kaçınılmazdır. Ancak, kadınların beslenmelerine doğru türde besinleri ekleyerek kutlayabilecekleri ve tadını çıkarabilecekleri bir şeydir. Kadınlar yaşlandıkça, özellikle B12, C, D vitaminleri ve demir ve kalsiyum gibi mineraller için beslenme gereksinimleri daha katı hale gelir ve bu da genel sağlık ve refahı korumak için uygun meyve tüketimini önemli hale getirir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan yeni bir çalışma, farklı yaş gruplarındaki kadınların, özellikle 30 yaş üstü kadınların günlük beslenmelerine dahil etmeleri gereken 6 temel meyveyi vurguluyor.