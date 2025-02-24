Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve

30 yaş ve sonrasında özellikle kadınlarda B12, C, D vitaminleri ve demir ve kalsiyum gibi mineraller vücutta azalır. Bunu engellemek için dengeli ve sağlıklı beslenmeniz gerekir. Bazı meyveler vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin değerine sahip. Yayınlanan yeni bir çalışma, farklı yaş gruplarındaki kadınların, özellikle 30 yaş üstü kadınların günlük beslenmelerine dahil etmeleri gereken 6 meyveyi ortaya çıkardı.

Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 1

Yaşlanma kaçınılmazdır. Ancak, kadınların beslenmelerine doğru türde besinleri ekleyerek kutlayabilecekleri ve tadını çıkarabilecekleri bir şeydir. Kadınlar yaşlandıkça, özellikle B12, C, D vitaminleri ve demir ve kalsiyum gibi mineraller için beslenme gereksinimleri daha katı hale gelir ve bu da genel sağlık ve refahı korumak için uygun meyve tüketimini önemli hale getirir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan yeni bir çalışma, farklı yaş gruplarındaki kadınların, özellikle 30 yaş üstü kadınların günlük beslenmelerine dahil etmeleri gereken 6 temel meyveyi vurguluyor.


N-LIFE HABERLERİ

Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 2

Çalışmaya göre, daha yüksek C vitamini ve linoleik asit alımı, daha düşük yağ ve karbonhidrat tüketimiyle birleştiğinde, daha iyi cilt yaşlanma görünümüyle bağlantılıdır. Araştırma, sağlıklı beslenme davranışlarının kadınlar için ek sağlık yararları sağlayabileceğini, kemik ve kas kaybını, diyabeti, meme kanserini, kalp ile ilgili sorunları önlemeye ve görme ve cildi korumaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 3

KİRAZ

Kirazlar, gut ve artrit gibi yaygın orta yaş sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ilk temel meyve olarak tanımlanıyor. 30 yaş üstü kadınlarda enerji seviyelerini artıran antioksidan antosiyanin içerirler. Öneri, haftada üç ila dört kez bir düzine kiraz tüketmek veya şekersiz meyve suyu içmek, tercihen daha iyi vitamin emilimi için yoğurtla birlikte içmektir.

Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 4

DOMATES

Tam olarak bir meyve değil, ancak onlar da dut ailesine aittir. Domatesler, yüksek likopen içeriği nedeniyle listede ikinci sırada yer alıyor. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, daha fazla likopen tüketen kadınların daha genç görünme olasılığı yüksektir ve daha yüksek likopen alımı daha sağlıklı beslenme düzenleriyle ilişkilidir. Aynı dergi, domates tüketiminin özellikle akciğer ve mide kanserleri olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini azalttığını bildiriyor.


Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 5

PAPAYA

30 yaş üstü kadınlar için önerilen üçüncü meyve olan papaya, A, C vitaminleri, folat ve çeşitli fitokimyasallar açısından zengindir. Sindirime yardımcı olan ve glisemik indeks yolu hastalıklarını tedavi eden papain içerir. Meyve, diğer meyvelere kıyasla daha yüksek beta-karoten içeriğine sahiptir ve diyabet, kalp hastalığı ve şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.


Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 6

GUAVA

ABD Tarım Bakanlığı beslenme çizelgesine göre, guava 100 gram porsiyon başına 228,3 gram C vitamini sağlar. Çalışmalar, guavanın kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu, insülin direncini azalttığını ve yüksek potasyum ve çözünür lif içeriği sayesinde kalp sağlığına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca 30 yaş üstü kadınlarda adet kramplarının yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olur.


Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 7

ELMA

Elmalar, yaşlarına bakılmaksızın herkes için mükemmel bir seçimdir. Elmalar, vücudun aşırı diyet yağlarını emmesini azaltmaya yardımcı olan pektin lifi içerir. Elmalardaki lif içeriğinin sindirimi en uzun sürer, bu da tok kalmanıza yardımcı olur ve diğer şişmanlatıcı ve şeker yüklü yiyecekleri aşırı yemenizi önler. Uzun vadede bu kilo kaybına yardımcı olur. American Journal of Clinical Nutrition, düzenli olarak elma tüketen kadınların, elma yemeyenlere kıyasla koroner hastalık riskinin %13 ila %22 daha düşük olduğunu bildiriyor.


Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve - 8

AVOKADO

Avokado, listenin altıncı temel meyvesi olarak tamamlanıyor. Nutrition Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, öğle yemeğinde yarım taze avokado tüketen kadınların, sonrasında saatlerce yemek yeme isteğinin %40 azaldığını bildirdi. Meyve, yaşlanan kadınlarda LDL kolesterolünü düşürmeye yardımcı olan sağlıklı tekli doymamış yağlar içerir.

Meyveleri tüketmeden önce iyice yıkayınr. Tüm bu meyveler, farklı yaş gruplarındaki kadınların sağlık ihtiyaçlarını hedefleyen belirli faydalar sunar ve onları dengeli bir diyete değerli katkılar haline getirir.

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