Yoğurtla yiyince vitamini katlanıyor: 30 yaş sonrası tüketilmesi gereken 6 meyve

DOMATES

Tam olarak bir meyve değil, ancak onlar da dut ailesine aittir. Domatesler, yüksek likopen içeriği nedeniyle listede ikinci sırada yer alıyor. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, daha fazla likopen tüketen kadınların daha genç görünme olasılığı yüksektir ve daha yüksek likopen alımı daha sağlıklı beslenme düzenleriyle ilişkilidir. Aynı dergi, domates tüketiminin özellikle akciğer ve mide kanserleri olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini azalttığını bildiriyor.





