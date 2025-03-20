Yoğurttan daha fazla probiyotik içeren 5 besin: Sindirimi ve bağışıklığı güçlendiriyor
Sindirime ve bağışıklığa yardımcı olan canlı mikroorganizmalar olan probiyotikler çeşitli yiyeceklerde bulunur. Lor, kefir, kombucha, kimchi ve miso, yoğurttan daha yüksek probiyotik içeriğine sahiptir. Bu yiyecekler diyabet, iltihaplanma ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarını yönetmeye yardımcı olabilir. Faydalarının doğrulanması için daha fazla insan çalışması gerekir. Zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler probiyotik kullanmadan önce doktorlara danışmalıdır.
Probiyotikler, bağırsak hareketini kontrol eden sinirleri etkileyerek yiyeceklerin bağırsakta hareket etmesine yardımcı olarak sindirim sağlığında önemli bir rol oynar.
Bu yararlı mikroorganizmalar, irritabl bağırsak sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığı ve ishal dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabilir. Canlı mikroorganizmalar veya iyi bakteriler olan probiyotikler, vücuttaki yararlı ve zararlı bakteriler arasında bir denge oluşturarak daha iyi sindirim sağlığı ve bağışıklık sistemi işlevini destekler.