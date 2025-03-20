Yoğurttan daha fazla probiyotik içeren 5 besin: Sindirimi ve bağışıklığı güçlendiriyor

Bu probiyotik besinler, azaltılmış iltihap, gelişmiş bağışıklık, daha iyi kan şekeri kontrolü ve potansiyel kanser önleme dahil olmak üzere çeşitli sağlık faydaları sunabilir. Ancak, birçok faydanın doğrulanması için ek bir çalışma gerekir. Bu besinleri günlük öğünlere dahil etmek, kahvaltıya kefir eklemek, sandviçlerde yeni peynirler denemek veya akşam yemeği hazırlıklarına lahana turşusu, miso, tempeh veya kimchi eklemek gibi çeşitli yöntemlerle elde edilebilir.



Araştırmalar, probiyotiklerin egzama gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi etmede, alerjileri önlemede ve bağışıklık sistemini güçlendirmede ek faydalar sağlayabileceğini öne sürüyor. Ancak, mevcut araştırmalara göre probiyotiklerin bu rahatsızlıklar için etkinliği belirsizliğini koruyor. Zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler, belirli durumlarda zararlı olabilecekleri için probiyotik kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.