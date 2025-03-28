Yöre halkı ''gulik'' diyor: Şifalı ot kilosu 100 liradan tezgahlarda yerini aldı

''ÇOK YARARLI BİR BİTKİ''

İsa Kurt, "Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için birebir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenler de tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor. Özellikle hemoroid hastaları doktor doktor gezmesin boşuna. Biz bunu hem kendimizde hem de hastalarda test ettik denedik. Her derde deva ama özellikle basuru olanlar buyursunlar denesinler. Şu anda 100 liradan satıyoruz ama havalar daha da ısınsın bu fiyatlar düşecektir. Yılın ilk ürünleri az olduğu için fiyat çok gelebilir ama ilerleyen günlerde fiyat düşecektir" dedi.

''PIRASA GİBİ KULLANIYORUM''

Çeşit çeşit bazı yemeklerde çirişi kullandığını belirten vatandaşlar, "Ben bulduğum zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Hormonlu yemek başka, dağlarda yemek başka. Dağlardaki kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.