Yüksek kan şekerini dengeleyen 5 besin: Tatlı krizlerini de önlüyor

YAĞLI BALIK

Somon, uskumru, sardalya,hamsi ve alabalık gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve kalp sağlığını destekler, bu da diyabet hastaları için kritik önem taşır çünkü kardiyovasküler sorunlara yakalanma riskleri daha yüksektir .

Bu balıklar ayrıca karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengelemeye yardımcı olan protein açısından da zengindir. Kızarmış somon veya somon salatası hem besleyici hem de zengindir.