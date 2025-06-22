Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin

Yüksek tansiyon, genellikle belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle "sessiz katil" olarak anılıyor. Tedavi edilmediğinde kalp hastalıkları, felç, böbrek hasarı ve görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, basit bir beslenme değişikliğiyle tansiyonun düşürülebileceğini ortaya koydu.

Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin - 1

Kanada'daki Manitoba Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, kırmızı barbunya ve siyah fasulye gibi koyu renkli baklagiller, damar sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip. Çalışmada, kırmızı barbunya tüketen kişilerde, pilav yiyenlere kıyasla yalnızca iki saat içinde tansiyonda belirgin bir düşüş gözlemlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin - 2

Genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, potasyum ve lif tüketiminin artırılmasının da tansiyonu dengelemeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin - 3

Uzman isim, "Günde 5 gram daha fazla lif tüketmek, tuz azaltmaktan iki kat daha fazla tansiyon düşürücü etki yaratabilir" dedi. Potasyumun da vücuttan fazla tuzun atılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin - 4

Yüksek tuz tüketiminin tansiyon üzerinde olumsuz etkileri uzun süredir bilinse de, son bulgular özellikle koyu renkli baklagillerin damar sağlığını korumada önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.

Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin - 5

Beslenme uzmanı Dr. Linia Patel, konserve baklagillerin de pratik ve etkili bir alternatif olduğunu belirtiyor.

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