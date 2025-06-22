Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin
Yüksek tansiyon, genellikle belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle "sessiz katil" olarak anılıyor. Tedavi edilmediğinde kalp hastalıkları, felç, böbrek hasarı ve görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, basit bir beslenme değişikliğiyle tansiyonun düşürülebileceğini ortaya koydu.
Kanada'daki Manitoba Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, kırmızı barbunya ve siyah fasulye gibi koyu renkli baklagiller, damar sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip. Çalışmada, kırmızı barbunya tüketen kişilerde, pilav yiyenlere kıyasla yalnızca iki saat içinde tansiyonda belirgin bir düşüş gözlemlendi.