Yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlandı: Damar dostu besin

Kanada'daki Manitoba Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, kırmızı barbunya ve siyah fasulye gibi koyu renkli baklagiller, damar sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip. Çalışmada, kırmızı barbunya tüketen kişilerde, pilav yiyenlere kıyasla yalnızca iki saat içinde tansiyonda belirgin bir düşüş gözlemlendi.