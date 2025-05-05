Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir

Halk dilinde yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin sürekli olarak çok yüksek olması durumunda ortaya çıkar. "Sessiz katil" olarak bilinen hipertansiyon çoğunlukla genetiktir, ancak aile öyküsü olmayan kişilerde de görülebilir. Durum kalp hastalığına ve felce yol açabilir ve kontrol edilmezse ölümcül olabilir. Bazen bilinen hiçbir belirtisi olmayabilir, ancak yüksek tansiyonun uyarı işareti olan bazı sinyaller de var.

Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir - 1

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Özellikle sabahları sık veya şiddetli baş ağrıları yüksek tansiyon belirtisi olabilir. Bu, yüksek basıncın beyindeki kan damarlarının genişlemesine neden olarak ağrı ve rahatsızlığa yol açması nedeniyle olur.

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Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir - 2

Geçmeyen veya belirgin bir neden olmadan sık sık olan baş ağrıları yaşıyorsanız, tansiyonunuzu kontrol ettirin.

Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir - 3

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma hissi, yüksek tansiyon nedeniyle kalbinizin stres altında olduğunun işareti olabilir. Bu semptom ciddiye alınmalı ve kalp krizi veya diğer kalp sorunlarına yol açabileceğinden acil tıbbi müdahale gerektirir.


Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir - 4

NEFES DARLIĞI

Nefes almada zorluk veya nefes darlığı hissi, özellikle basit aktiviteler sırasında, kalbinizin veya akciğerlerinizin yüksek tansiyondan etkilendiği anlamına gelebilir. Bu semptom, vücudunuzun yeterli oksijen almakta zorlandığını ve acil değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir.

Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir - 5

BAŞ DÖNMESİ BULANIK GÖRME

Yüksek tansiyon baş dönmesine neden olabilir veya görüşünüzü bulanıklaştırabilir. Bu semptomlar beyninize veya gözlerinize giden kan akışının etkilenmesi nedeniyle oluşur. Sık sık başınız dönüyorsa veya görmenizde değişiklikler fark ediyorsanız, bir doktora görünmeniz önemlidir.

BURUN KANAMASI

Ara sıra burun kanamaları yaygın ve genellikle zararsız olsa da, sık veya açıklanamayan burun kanamaları çok yüksek tansiyonun bir uyarı işareti olabilir. Yaralanma olmadan daha sık burun kanaması olduğunu fark ederseniz, bir sağlık uzmanına danışın.


Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir - 6

YORGUNLUK 

Alışılmadık derecede yorgun veya kafası karışık hissetmek, yüksek tansiyon nedeniyle beyne giden kan akışının zayıf olmasından kaynaklanabilir. Bu semptomlar, beyninizin yeterli oksijen ve besin almadığını gösterir ve bu durum hızlı bir şekilde tedavi edilmezse tehlikeli olabilir.

ÇARPINTI

Göğsünüzde, boynunuzda veya kulaklarınızda çarpıntı, zonklama veya basınç hissi genellikle yüksek tansiyonla bağlantılıdır. Bu his düzensiz kalp atışı veya kaygıyla birlikte gelebilir ve göz ardı edilmemelidir.

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