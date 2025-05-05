Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir
Halk dilinde yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin sürekli olarak çok yüksek olması durumunda ortaya çıkar. "Sessiz katil" olarak bilinen hipertansiyon çoğunlukla genetiktir, ancak aile öyküsü olmayan kişilerde de görülebilir. Durum kalp hastalığına ve felce yol açabilir ve kontrol edilmezse ölümcül olabilir. Bazen bilinen hiçbir belirtisi olmayabilir, ancak yüksek tansiyonun uyarı işareti olan bazı sinyaller de var.
ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI
Özellikle sabahları sık veya şiddetli baş ağrıları yüksek tansiyon belirtisi olabilir. Bu, yüksek basıncın beyindeki kan damarlarının genişlemesine neden olarak ağrı ve rahatsızlığa yol açması nedeniyle olur.