Yüksek tansiyonun uyarı işaretiymiş: Kalp hastalığına felce yol açabilir

YORGUNLUK

Alışılmadık derecede yorgun veya kafası karışık hissetmek, yüksek tansiyon nedeniyle beyne giden kan akışının zayıf olmasından kaynaklanabilir. Bu semptomlar, beyninizin yeterli oksijen ve besin almadığını gösterir ve bu durum hızlı bir şekilde tedavi edilmezse tehlikeli olabilir.



ÇARPINTI



Göğsünüzde, boynunuzda veya kulaklarınızda çarpıntı, zonklama veya basınç hissi genellikle yüksek tansiyonla bağlantılıdır. Bu his düzensiz kalp atışı veya kaygıyla birlikte gelebilir ve göz ardı edilmemelidir.



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