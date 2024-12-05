Yulafın bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı! Bu şekilde saklandığında zehre dönüşüyormuş: Kanserojen etkisi de kanıtlandı

Yulaf, fermente olabilen karbonhidratlar içerebilir. Bu maddeler, bazı bireylerde gaz, şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Özellikle irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilerde bu etki, daha belirgin görülür.

2013 yılında yapılan bir çalışmada, IBS hastalarında FODMAP içeriği yüksek yiyeceklerin (yulaf dahil) sindirim sorunlarını artırabileceği ve bu nedenle bazı IBS hastalarının yulaf tüketimini sınırlamaları gerektiği ortaya çıkmıştır.