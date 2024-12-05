Yulafın bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı! Bu şekilde saklandığında zehre dönüşüyormuş: Kanserojen etkisi de kanıtlandı
Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besinlerinden olan yulaf, özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen bireylerin favori lif kaynakları arasında yer alıyor. Ancak yapılan araştırmalar, yulafın yanlış şekilde saklanmasının ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini ortaya koydu.
Yulaf, doğal olarak gluten içermez ancak çoğu ticari yulaf ürünü, işleme sırasında glutenle kontamine olabilir. Bu durum, çölyak hastalığı olan bireyler için problem yaratabilir.
2015'te yapılan bir çalışmada, çölyak hastalığı olan kişilerin, glutensiz yulaf tükettiklerinde herhangi bir reaksiyon göstermedikleri tespit edildi. Çölyak hastalığı olan kişilerin yalnızca glutensiz sertifikalı yulafları tüketmeleri öneriliyor.