Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir?

Protein açısından zengin olmasına rağmen, bademler bazı temel amino asitlerden yoksundur ve bu da onları eksik bir protein yapar. Ancak bademleri baklagiller veya tam tahıllar gibi diğer bitki bazlı protein kaynaklarıyla birleştirmek, eksiksiz bir amino asit profili oluşturmaya yardımcı olabilir ve bu da onları vejetaryenler ve veganlar için uygun hale getirir.



BESİN KARŞILAŞTIRMASI



Protein içeriği önemli olsa da, genel besin değeri de hangi yiyeceğin sağlık için daha iyi olduğunu belirlemede rol oynar.



Bir büyük yumurta 70 kalori içerir ve B12 vitamini, riboflavin, kolin, selenyum ve D vitamini açısından zengindir. Ayrıca göz sağlığı için iyi olan lutein ve zeaksantinin de iyi bir kaynağıdır.



28 gram badem 160 kalori içerir ve E vitamini, magnezyum ve manganez açısından zengindir ve kalp sağlığı için iyi olan polifenoller açısından zengindir.





