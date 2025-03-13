Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir?

Yumurta ve badem her ikisi de besleyici protein kaynaklarıdır, ancak yumurtalar tüm temel amino asitlerle tam protein sunar ve bu da onları kas geliştirme ve onarımı için ideal hale getirir. Bademler sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar sağlar, kalp sağlığı ve kilo yönetimi için faydalıdır. Bademleri diğer bitki bazlı proteinlerle birleştirmek, vejetaryenler ve veganlar için besin profillerini iyileştirebilir. Peki, hangisi daha fazla protein içeriyor?

Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 1

Protein, kas geliştirme, onarım, enzim üretimi ve genel vücut fonksiyonlarında önemli bir rol oynayan temel bir makro besindir. İnsanlar bir protein kaynağı seçerken genellikle iki son derece besleyici yiyecek olan yumurta ve bademi karşılaştırır. Ancak hangisi daha fazla protein sağlar ve hangisi diyetiniz için daha iyi bir seçimdir?


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Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 2

YUMURTA VE BADEM: PROTEİN İÇERİĞİ

Bir bütün yumurta, boyutuna bağlı olarak yaklaşık 6-7 gram protein içerir. Bu proteinin çoğu, yaklaşık 3,6 gram protein içeren yumurta beyazında bulunurken, sarısı yaklaşık 2,7 gram protein sağlar.

Yumurtalar tam bir protein olarak kabul edilir, yani vücudun optimum işlevi için gerekli olan dokuz temel amino asidin hepsini içerir.

Öte yandan, bademler 100 gramda yaklaşık 21-25 gram protein sağlar. Bununla birlikte, tipik bir badem porsiyonu (yaklaşık 1 ons veya 28 gram) 5-6 gram protein içerir. Yumurtaların aksine, bademler tam bir protein değildir, çünkü özellikle yumurta gibi hayvansal proteinlerde bol miktarda bulunan lizin gibi bazı temel amino asitlerden yoksundurlar.


Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 3

Yumurtalar ve bademler arasındaki en büyük farklardan biri protein kalitesinde yatmaktadır. Yumurtalar tam bir protein kaynağıdır ve bu da onları kas onarımı ve büyümesinde daha etkili hale getirir. Ayrıca, vücudun yiyeceklerden gelen proteini ne kadar etkili bir şekilde kullanabileceğini ölçen yüksek bir biyolojik değere (BV) sahiptirler. Yumurtalar BV ölçeğinde 100 puan alır ve bu da mükemmel protein kullanımını gösterir.


Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 4

Protein açısından zengin olmasına rağmen, bademler bazı temel amino asitlerden yoksundur ve bu da onları eksik bir protein yapar. Ancak bademleri baklagiller veya tam tahıllar gibi diğer bitki bazlı protein kaynaklarıyla birleştirmek, eksiksiz bir amino asit profili oluşturmaya yardımcı olabilir ve bu da onları vejetaryenler ve veganlar için uygun hale getirir.

BESİN KARŞILAŞTIRMASI

Protein içeriği önemli olsa da, genel besin değeri de hangi yiyeceğin sağlık için daha iyi olduğunu belirlemede rol oynar.

Bir büyük yumurta 70 kalori içerir ve B12 vitamini, riboflavin, kolin, selenyum ve D vitamini açısından zengindir. Ayrıca göz sağlığı için iyi olan lutein ve zeaksantinin de iyi bir kaynağıdır.

28 gram badem 160 kalori içerir ve E vitamini, magnezyum ve manganez açısından zengindir ve kalp sağlığı için iyi olan polifenoller açısından zengindir.


Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 5

YUMURTA MI YOKSA BADEM Mİ: HANGİSİ DAHA İYİ?

Yumurtalar, eksiksiz amino asit profili, daha yüksek protein sindirilebilirliği ve kas oluşturma özellikleri nedeniyle daha iyi bir protein kaynağıdır. Genel sağlık için temel besinleri sağlarlar ve çeşitli diyetlerde çok yönlüdürler. Kas geliştirmede yumurtalar, yüksek kaliteli, tam protein ve lösin gibi kas onarıcı amino asitleri nedeniyle başı çeker. Sporcular ve vücut geliştiriciler genellikle antrenmanlardan sonra kas sentezi ve tokluk için yumurta tüketirler.
Kilo kaybı için hem yumurta hem de badem faydalı olabilir. Yumurtalar kalorisi düşük ancak proteini yüksektir ve bu da onları tokluk için mükemmel hale getirir. Çalışmalar, kahvaltıda yumurta tüketmenin gün boyunca kalori alımını azaltabileceğini göstermektedir.


Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 6

Bademler, kalorisi yüksek olsa da tokluk hissini destekleyen ve aşırı yemeyi önleyen sağlıklı yağlar sağlar. Düşük glisemik indekse sahiptirler, yani kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olurlar ve bu da kilo yönetimi için faydalıdır.

Bademler, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve kardiyovasküler sağlığı desteklemeye yardımcı olan yüksek doymamış yağ içeriği nedeniyle genellikle kalp sağlığı için önerilir. Ek olarak, E vitamini ve antioksidan içerikleri iltihabı azaltır.


Yumurta mı badem mi: Hangisi daha fazla protein içerir? - 7

Öte yandan yumurtalar, kolesterol içerikleri nedeniyle tartışmalı olmuştur. Ancak, son araştırmalar yumurtadan alınan diyet kolesterolünün çoğu insan için kan kolesterol seviyeleri üzerinde minimum etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Aslında yumurtalar, ölçülü tüketildiğinde kalp sağlığına fayda sağlayabilecek HDL (iyi) kolesterol içerir.

Ancak bademler, vejetaryen veya vegan diyetleri uygulayanlar için ideal olan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır. Kalp sağlığına yararlı yağlar, lif ve antioksidanlar sunarlar ve bu da onları öğünlere ve atıştırmalıklara besleyici bir katkı haline getirir.

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