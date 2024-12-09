Yumurta ve limonu birlikte kaynatırsak ne olur? Bu etkisini çok az kişi biliyor
Haşlanmış yumurta, gerek sağlığa faydaları gerek tok tutucu özelliği nedeniyle birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak soyma işleminde zaman zaman yumurtalar parçalanabiliyor. Yumurtanın kolay soyulması için pek çok pratik yöntem bulunuyor. Bunlardan biri de limonla kaynatma yöntemi.
Yumurta ve limonu birlikte kaynatmak, yumurtanın kabuğunun daha kolay soyulmasına yardımcı olabilir. Bunun nedeni, limonun asidik yapısının yumurtanın kabuğundaki kalsiyum karbonatla reaksiyona girmesi ve kabuğun yumuşamasını sağlamasıdır.