Yumurta ve limonu birlikte kaynatırsak ne olur? Bu etkisini çok az kişi biliyor

Yumurtalar kaynadıktan sonra hemen soğuk suya koymak, kabuğun daha kolay soyulmasına yardımcı olur. Yumurtaları yaklaşık 5-10 dakika soğuk suya bırakırsanız, hem iç kısmındaki buharlaşmayı durdurur hem de kabuğun daha rahat çıkmasını sağlarsınız.

Yumurtanın kolay soyulması için başka pratik yöntemler de vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: