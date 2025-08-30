Yumurtadan bile daha güçlü protein kaynağı: Kahvaltıda tüketmek gerekiyor

SOMON FÜME

Füme somon, tuzla kürlenen ve odun dumanıyla işlenen somon etinden elde ediliyor. Protein ve omega-3 açısından zengin olan bu seçenek, çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. 100 gramında yaklaşık 18,3 gram protein bulunuyor.

Öneri: Dilimleri soğukta saklayın, simit veya tam buğday ekmeği üzerine kremalı peynir ve taze dereotu ile servis edin.





