Yumurtadan bile daha güçlü protein kaynağı: Kahvaltıda tüketmek gerekiyor
Yumurta özellikle kahvaltıda tüketilen en güçlü protein kaynaklarından biri. Ancak kahvaltıda monotonluğu kırmak isteyenler için yumurta dışında da protein açısından zengin birçok seçenek bulunuyor.
Yumurtalar, kahvaltı için en ideal besinlerden biri olarak biliniyor. Çok yönlü bir öğün olarak değerlendirilen bu besin deposu, dünya genelinde en popüler ve sık tüketilen gıdalardan. Büyük bir yumurta yaklaşık 6-7 gram protein, dokuz temel amino asidin tamamı ve A, D, E ile B12 vitaminleri, kolin, lutein, zeaksantin ve doymamış yağlar açısından zengin. Sarısı beyin ve göz sağlığı için faydalı iken, beyazı saf ve kolesterolsüz protein sağlıyor. Uzmanlar, kaslar, zihin ve genel sağlık için yumurtanın kahvaltıda güvenle tüketilebileceğini belirtiyor.