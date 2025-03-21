Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin
Yumurta tüketemeyenler için protein açısından zengin alternatifler mevcuttur. Nohut, peynir, badem ve kabak çekirdeği gibi besinler daha yüksek protein içeriği sunar. Nohut yarım fincanda 8 gram, peynir 12 gram, badem ezmesi 2 yemek kaşığında 7 gram ve kabak çekirdeği kabuklu halde gram başına 8,5 gram protein içerir. Bu besinler besleyici bir diyetin sürdürülmesine yardımcı olur.
Yumurtalar harikadır, ancak herkes tüketemez. Vejetaryen diyet uygulayan kişiler genellikle protein sağlamada daha iyi olan yumurta ikamelerini bulmak için arayış içindedir.