Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin

Yumurta tüketemeyenler için protein açısından zengin alternatifler mevcuttur. Nohut, peynir, badem ve kabak çekirdeği gibi besinler daha yüksek protein içeriği sunar. Nohut yarım fincanda 8 gram, peynir 12 gram, badem ezmesi 2 yemek kaşığında 7 gram ve kabak çekirdeği kabuklu halde gram başına 8,5 gram protein içerir. Bu besinler besleyici bir diyetin sürdürülmesine yardımcı olur.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 1

Yumurtalar harikadır, ancak herkes tüketemez. Vejetaryen diyet uygulayan kişiler genellikle protein sağlamada daha iyi olan yumurta ikamelerini bulmak için arayış içindedir.

N-LIFE HABERLERİ

Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 2

Kapsamlı bir sağlık rehberi, yumurtaya benzer veya daha yüksek protein içeriği sunan protein açısından zengin yiyecek alternatiflerini ortaya koymaktadır.


Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 3

Yumurtalar her biri yaklaşık 6 gram protein içerirken, diğer bazı yiyecekler porsiyon başına daha fazla protein sağlayabilir ve bu da onları sağlıklı bir diyeti sürdürmek için mükemmel seçimler haline getirir.

İşte yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin:


Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 4

NOHUT

Bu harika Hint yemeği, protein içeriğini artırmayı seven kişiler için mükemmeldir. Antik Mısır'a kadar uzanan nohutlar, yarım fincan başına yaklaşık 8 gram protein içerir. Humusun ana maddesi olarak hizmet eder ve ek besin değeri için salatalara veya çorbalara dahil edilebilir.


Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 5

PEYNİR

Peynir diyete harika bir katkıdır. Süzme peynir, yarım fincanlık porsiyonunda yaklaşık 12 gram ile bir protein merkezi olarak ortaya çıkar. Nötr tadı, onu çok yönlü hale getirir, meyvelerle veya kreplerde bir bileşen olarak iyi çalışır. Düşük yağlı çeşidi, sağlık bilincine sahip tüketiciler için önerilir.


Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 6

BADEM

Bademler, protein içeriğinizi artırmak için harikadır. Badem ezmesi, 2 yemek kaşığı başına 7 gram protein sağlar ve kalp sağlığına yararlı yağlar içerir. Badem ve bir blender kullanılarak evde hazırlanabilir, tarçın, hindistan cevizi, vanilya özü veya köri tozu gibi isteğe bağlı baharatlarla eklenebilir.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin - 7

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdekleri çok yönlüdür ve herhangi bir salataya, tatlıya veya smoothie'ye eklenmesi kolaydır. Kabak çekirdekleri, kabuğu soyulduğunda ons başına 8,5 gram protein içerir. Ayrıca çinko, demir, bakır, magnezyum, potasyum ve selenyum sağlarlar ve bu da onları yulaf ezmesi, granola veya ekmek hamuruna mükemmel bir katkı haline getirir.

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