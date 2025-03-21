Yumurtadan daha fazla protein içeren 4 süper besin

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdekleri çok yönlüdür ve herhangi bir salataya, tatlıya veya smoothie'ye eklenmesi kolaydır. Kabak çekirdekleri, kabuğu soyulduğunda ons başına 8,5 gram protein içerir. Ayrıca çinko, demir, bakır, magnezyum, potasyum ve selenyum sağlarlar ve bu da onları yulaf ezmesi, granola veya ekmek hamuruna mükemmel bir katkı haline getirir.